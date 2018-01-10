10 января: главное за день

Подрядчик устранил замечания по дороге в Вяртсиля за три дня. В первых числах января из-за оттепели и дождя на ремонтируемых участках трассы появились ямы. Дорожники заменили 28 железобетонных труб на стеклопластиковые. На участках работ сняли асфальт и заменили его гравийным покрытием. В мае планируют полностью снять старый асфальт на этом участке дороги и приступить к строительству нового дорожного покрытия.

Новый региональный телеканал «САМПО ТВ 360°» начинает работу в Карелии. В начале своего существования телеканал будет доступен в интернете на сайте информационного агентства «Республика», на других популярных республиканских сайтах и в соцсетях. «САМПО ТВ 360°» позиционируется как информационно-просветительский социально ориентированный телеканал, производящий современный информационный, аналитический медиапродукт.

Компанию «ТехРент» оштрафуют за некачественную уборку тротуаров в Петрозаводске. Специалисты администрации проверили работу подрядчика в новогодние праздники. Большинство претензий касается подсыпки тротуаров и межквартальных проездов.

Улица имени мэра Сепсякова может появиться в Петрозаводске. Завтра в администрации столицы Карелии пройдет заседание комиссии по культурно-историческому наследию. Среди прочих участники рассмотрят и этот вопрос.