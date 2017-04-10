10 апреля: главное за день

Тикающую коробку обнаружили прохожие возле магазина на Красноаремейской улице. На место даже вызвали специалистов, которые выяснили, что в коробке были часы.

Директор одного из банков в Карелии от имени клиентов выписывал счета и получал за них деньги. В итоге за два с лишним года он получил больше 23 миллионов рублей. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Электролизную станцию на очистных сооружениях в столице Карелии планируют построить до 2019 года. Об этом шел разговор на совещании с врио главы республики Артуром Парфенчиковым в «ПКС-Водоканал». Сметная стоимость строительства — 83 миллиона рублей, зато можно будет очищать воду без использования жидкого хлора.

Петрозаводский городской суд продлил срок заключения под стражей главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева до 12 мая. Напомним, историка обвиняют в изготовлении порнографии с участием приемной дочери, педофилии и хранении оружия.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет жителей Карелии в ближайшую неделю. К сожалению, тепло продержится недолго.