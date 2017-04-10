10 апреля: главное за день

Часы перепугали прохожих, Водоканал откажется от жидкого хлора, а в Гидрометеоцентре рассказали, какой будет весна. Главные события понедельника — в дайджесте «Республики».

Тикающую коробку обнаружили прохожие возле магазина на Красноаремейской улице. На место даже вызвали специалистов, которые выяснили, что в коробке были часы.

Директор одного из банков в Карелии от имени клиентов выписывал счета и получал за них деньги. В итоге за два с лишним года он получил больше 23 миллионов рублей. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Электролизную станцию на очистных сооружениях в столице Карелии планируют построить до 2019 года. Об этом шел разговор на совещании с врио главы республики Артуром Парфенчиковым в «ПКС-Водоканал». Сметная стоимость строительства — 83 миллиона рублей, зато можно будет очищать воду без использования жидкого хлора.

Водоочистные сооружения в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд продлил срок заключения под стражей главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева до 12 мая. Напомним, историка обвиняют в изготовлении порнографии с участием приемной дочери, педофилии и хранении оружия.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет жителей Карелии в ближайшую неделю. К сожалению, тепло продержится недолго.

Погода, весна, Петрозаводс

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный