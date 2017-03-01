1 марта: главное за день

Артур Парфенчиков назначил нового заместителя главы Карелии по вопросам стратегического развития. Им стал Александр Чепик, который с 2007 года занимал пост зампредседателя правительства Бурятии по экономическому развитию. Он курировал вопросы экономической политики в сфере материального производства, вопросы развития промышленности, внешнеэкономические связи.

Мэрия Петрозаводска выбрала победителя конкурса проектов на благоустройство площади Гагарина. Им стал проект Александра Кима и Алексея Скрипицына, которые предложили установить перед зданием вокзала модель Солнечной системы. В центре композиции расположится модель Солнца, на некотором расстоянии от него установят восемь гранитных планет.

Сотрудники Водлозерского национального парка провели плановый учет зверей и птиц, обитающих на территории биосферного резервата. Настоящей находкой стало место обитания летяги – редкого вида для Карелии и Архангельской области.