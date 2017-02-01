1 февраля: главное за день

Самоходный снегокат на гусеницах собрал житель Костомукши Роман Домнин для своих детей. Благодаря двигателю от мотокосы санки развивают скорость до семи километров в час. Гусеницы умелец прикрепил к лыжам снегоката, звездочки были взяты от «Бурана», двигатель от мотокосы приобретен на сертификат, предоставленный «Карельским окатышем». Роман отметил, что его транспортное средство называется «СнегоКот» — такое название чудо-машине придумал сын Романа.

В полиции Кондопоги открыты вакансии участковых, инспекторов ДПС, полицейских патрульно-постовой и охранно-конвойной службы. На работу приглашаются мужчины не старше 35 лет, годные по состоянию здоровья и морально-волевым качествам для службы в органах. Сотрудникам обещают стабильную зарплату и оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно.

Момент жесткого задержания двух молодых людей во дворе дома на улице Репникова в Петрозаводске зафиксировали камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк». Мужчина подошел к компании, стоявшей во дворе, ударил в затылок молодого человека и поставил его на колени, затем в кадре появился второй мужчина, который пришел на помощь к первому. Они вместе обыскали еще одного молодого человека и обоим связали руки скотчем.

Как выяснилось, задержание проводили сотрудники полиции. При обыске у одного из молодых людей обнаружили наркотики, сообщили в МВД Петрозаводска. Использование скотча может объясняться отсутствием под рукой специальных средств.