1 февраля: главное за день

Сегодня в городском суде Петрозаводска обвиняемый в получении взятки экс-директор музея-заповедника Кижи произнес последнее слово. В нем Андрей Нелидов поблагодарил жену и сравнил себя с мастером Нестором. Также с последнем словом выступил и бывший советник Нелидова Иван Романов. Он в свою очередь заявил в зале суда, что не совершал никаких преступлений и готов пройти проверку на полиграфе.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков подписал соглашение о сотрудничестве между правительством республики и «Петрозаводскмашем». Соглашение определяет основы взаимодействия региональных властей с одним из ведущих предприятий атомной отрасли России, оно будет способствовать укреплению сотрудничества и развитию производства.

В Карелии планируют запустить новое деревообрабатывающее производство. Старт инвестиционного проекта на двух площадках в Петрозаводске и Костомукше запланирован на март 2018 года.

Строительство регионального центра спортивной гимнастики продолжается в Петрозаводске. По сообщению пресс-службы мэрии, уже к концу февраля строители должны возвести стены нового спортивного объекта.