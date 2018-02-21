Почти две тысячи жителей Карелии получили пенсии умершей родни в прошлом году

В Карелии более 1,8 тысячи правопреемников получили в 2017 году пенсионные накопления умерших родственников. Общая сумма выплат составила 23,6 миллиона рублей. Средняя сумма — 12 876 рублей, при этом суммы выплат сильно разнятся. Накопительная часть пенсии умерших родственников до 1967 года рождения – в среднем составляет 2 603 рубля, моложе 1967 года рождения – уже 31 205 рублей.

В настоящее время у граждан 1967 года рождения и моложе сумма пенсионных накоплений может составлять несколько сотен тысяч рублей при условии, что они получали «белую» зарплату. Так, в 2017 году максимальная сумма выплаты составила свыше 400 тысяч рублей.

Пенсионный фонд Карелии сообщает о том, что пенсионные накопления вправе получить, во-первых, правопреемники по заявлению – это лица, указанные в заявлении о распределении средств пенсионных накоплений. Во-вторых, правопреемники по закону – это родственники умершего.

«Правопреемниками по закону первой очереди являются дети, в том числе усыновленные, супруг и родители умершего, — говорится в пресс-релизе Пенсионного фонда. Ко второй очереди относятся родные братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки умершего».

По вопросу выплаты в фонд необходимо обращаться до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. В случае если срок обращения за выплатой пропущен, он может быть восстановлен в судебном порядке.

Если гражданин доверил управлять своей пенсией негосударственному фонду (НПФ), то заявление правопреемникам необходимо подавать именно в тот фонд, с которым у умершего гражданина был заключен договор об обязательном пенсионном страховании.