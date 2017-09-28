Завершен очередной этап строительства Гоголевского путепровода

Месяц назад компания рассказывала о завершении важного и сложного этапа работ на объекте «Строительство Гоголевского путепровода». Тогда были смонтированы все 96 балок пролётных строений.

К настоящему моменту специалисты компании «КСМ» завершили очередной этап – омоноличивание балок пролётных строений, выполнены все монолитные консоли и надопорные монолитные участки. Параллельно ведутся работы по устройству выравнивающего слоя и гидроизоляции.

Жители города, наблюдающие за строительством путепровода, обратили внимание, что на объекте появился большой шатер, и часть работ проводится внутри него. В условиях дождливой осени подрядчик использует шатер размером 15 на 30 метров для соблюдения технологии выполнения работ по устройству оклеечной гидроизоляции и последующих работ по устройству деформационных швов.

Кроме того, продолжаются работы по устройству сетей и коммуникаций, а также подходов к путепроводу со стороны улицы Красноармейской и Лососинского шоссе. Длина непосредственно путепровода составляет 345 метров, тогда как длина путепровода с подходами – порядка 900 м. В октябре будут произведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на всем участке.

Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Ввод Гоголевского путепровода в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года.