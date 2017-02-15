Вышла в свет книга В.Г. Баданова «Земские учреждения Олонецкой губернии»

В 2017 году исполняется 150 лет со дня введения земских учреждений на территории Олонецкой губернии. Возникнув в период реформ Александра II, земства стали первым реальным опытом организации местного самоуправления на принципах всесословности, проявили себя вполне жизнеспособными учреждениями, показав на деле устойчивость своих организационных структур и эффективность работы. Обращение к историческому опыту российского земского самоуправления является в наши дни весьма актуальным и имеет не только научный, но и практический интерес.

Преодолевая некоторую тенденциозность в оценке земств, существовавшую в отечественной историографии, автор предпринял попытку пересмотра отдельных взглядов на роль и место земских учреждений, их вклада в развитие народного образования, медицины и сельского хозяйства Карелии.

Значительное место уделяется в книге истории земской медицины в нашем крае. Подробно рассматриваются вопросы создания участковой медицины в Олонецкой губернии, деятельность земских стационаров и земских врачей, вопросы санитарной организации, оспопрививание. Большое внимание уделено также работе земств в области народного образования, причем как школьного, так и внешкольного (земские библиотеки, музеи). Автором исследованы деятельность земских учреждений Олонецкой губернии в области экономической помощи деревне и крестьянским хозяйствам, рассмотрены особенности формирования и наполнения земских бюджетов.

В монографии вводится в научный оборот широкий круг источников, которые ранее не использовались в исторической литературе. Книга Вадима Баданова будет интересна тем, кто интересуется историей нашего края, опытом развития местного самоуправления в Карелии и России в целом.

Автор выражает благодарность за сотрудничество Национальному архиву РК и посвящает книгу памяти выдающегося историка Карелии – Николая Александровича Кораблева.

Монография была представлена руководителям и специалистам муниципальных образований 9 февраля на семинаре, проходившем в РАНХиГС в рамках «Муниципальной школы», и экземпляр книги автор подарил главе Республики Карелия Александру Худилайнену.