Вышел в свет учебник по территориальному маркетингу

В учебнике представлена современная концепция территориального управления. Рассматриваются основные вопросы территориального маркетинга: маркетинговая среда территории, субъекты и комплекс средств реализации территориального маркетинга, поведение потребителей, макро- и микросегментация, дифференциация и конкурентоспособность территории, позиционирование и брендинг территории.

Представлен процесс клиентоориентированного стратегического планирования социально-экономического развития территории на основе территориального маркетинга, показан процесс организации и управления территориальным маркетингом, приведены конкретные примеры территориального маркетинга страны, региона, муниципального образования, населенного пункта.

Учебник предназначен для бакалавров направления «Государственное и муниципальное управление», будет полезен магистрам и аспирантам, а также маркетологам, предпринимателям, менеджерам по коммуникациям, урбанистам, специалистам в области стратегического менеджмента — всем, кто решает вопросы комплексного социально-экономического развития территории различного масштаба.