ВТБ поддержал строительство Белопорожских ГЭС в Карелии

Банк ВТБ установил АО «Карелстроймеханизация» кредитный лимит в размере 2 млрд рублей сроком на три года. В рамках лимита между банком и компанией заключено генеральное соглашение о выдаче банковских гарантий на сумму 1,7 млрд рублей сроком действия до февраля 2020 года.

Гарантии позволят обеспечить возврат авансовых платежей и исполнение обязательств АО «Карелстроймеханизация» по договору на проведение работ по строительству малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2» на реке Кемь в Карелии. Мощность каждой гидроэлектростанции составит 24,9 МВт.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Ерёменко отметил: «Мы ведем сотрудничество с АО «Карелстроймеханизация» на протяжении 10 лет и рады вновь поддержать нашего партнера в реализации столь значимого проекта, главной целью которого является обеспечение электроэнергией населения и промышленных предприятий Карелии. Надеемся, что предоставленные банком ВТБ гарантии будут способствовать успешному ходу строительства Белопорожских гидроэлектростанций, а также развитию возобновляемой энергетики в регионе».

Проект строительства Белопорожских ГЭС включен в перечень приоритетных проектов ФЦП «Развитие республики Карелия на период до 2020 года». Завершение строительных работ запланировано на конец 2019 года.