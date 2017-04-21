Вице-премьер правительства Карелии выступил с лекцией в РАНХиГС

20 апреля студенты Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и участники Президентской программы подготовки управленческих кадров встретились с Юрием Савельевым, членом правительства Республики Карелия — заместителем премьер-министра правительства Республики Карелия. Тема встречи – «Стратегическое мышление и госслужба: как сформировать эффективную стратегию региона и определить точки роста?».

Юрий Владимирович в начале разговора отметил, что знаком со многими выпускниками Президентской академии, знает, какие знания получают студенты, как реализуют свой потенциал в практической деятельности. А выбор именно такой темы не случаен. Сегодня государственные и муниципальные служащие, руководители предприятий и учреждений должны заботиться не только о выполнении текущих планов и поручений своих руководителей. Требование времени – знать глобальные тенденции, на этом фоне уметь формулировать амбициозные стратегические цели и знать, какими методами достигаются высокие результаты.

По мнению Юрия Савельева, заниженный уровень задач, отсутствие амбиций у руководителей и исполнителей зачастую изначально и не позволяют дать начало экономическому росту и развитию предприятия, муниципального образования, региона.

Среди факторов, которые определяют эффективность стратегии, Юрий Савельев назвал не просто выживание в конкурентной среде и выпуск продукции, товаров и услуг, соответствующих высоким стандартам качества в отрасли, в масштабах страны.

— Амбиции следует формулировать глобально. Если речь идет о выпуске продукции, то стремиться к качеству, которое поставит эту продукцию в перечень лучшей на глобальном рынке. То же самое нужно иметь в виду и в стратегиях развития сферы услуг, товаров, образования, — считает Юрий Савельев.

Стратегия становится логичной, обоснованной, если её создатели продумали и обосновали, какие предприятия и смежные секторы в ней должны быть задействованы, какими образом будут заинтересованы внешние и внутренние клиенты, продуман ли механизм мер поддержки и за счет каких источников.

Юрий Савельев остановился также и на типичных, распространенных причинах, почему разработанные и утвержденные стратегии часто не работают, остаются на бумаге. Аналитики выделяют отсутствие реального интереса и заинтересованности у руководителей, первых лиц предприятий, районов, регионов, отсутствие работоспособной и энергичной команды, непроработанность приоритетов и показателей. И, возможно, самое больное место – отсутствие строго контроля, когда нет спроса за невыполнение намеченных результатов и, соответственно, не наступает жестких оперативных санкций. Юрий Савельев считает, что именно жесткая дисциплина и высокие амбиции позволили таким странам как Южная Корея и Китай совершить экономические прорывы, где динамично развиваются не только отдельные технологии, отрасли, но в целом страны.

Участники встречи задали Юрию Савельеву вопросы, касающиеся особенностей развития отраслей экономики в Петрозаводске, интересовались, какие проблемы вызывают острые дискуссии у членов правительства Республики Карелия.