В РАНХиГС состоялось совещание с представителями кадровых подразделений

В очном формате в совещании приняли участие более 200 представителей кадровых подразделений федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В дистанционном формате на площадках, организованных в 43 филиалах РАНХиГС, участие в совещании приняли около 1100 человек, в том числе в Карельском филиале РАНХиГС 52 участника из числа руководителей (представителей) кадровых служб органов государственной власти и местного самоуправления приняли участие в семинаре.

В ходе совещания участники обсудили исполнение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы.

Открыл совещание ректор Президентской академии Владимир Мау. Он обратил внимание на регулярность цикла совещаний с представителями государственных органов власти в стенах РАНХиГС. «Мы сейчас активно занимаемся подготовкой различных управленческих команд для регионов и федеральных органов. Академия проводит подготовку команд и специалистов в области проектного управления», – сообщил Владимир Мау и поблагодарил также команду организаторов из администрации президента РФ и аппарата правительства РФ.

Директор департамента государственной службы и кадров правительства РФ Андрей Сороко представил подробный доклад о приоритетных мероприятиях дорожной карты по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы. О совершенствовании системы профессионального развития гражданских служащих, повышения их профессионализма и компетентности на семинаре рассказал заместитель директора департамента государственной службы и кадров правительства РФ Павел Бакланов. Затем выступил директор департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Дмитрий Баснак. Он раскрыл результаты мониторинга размещения на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в интернете актуальной информации о мерах по профилактике и противодействию коррупции. На совещании выступили представители администрации президента РФ, аппарата правительства РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ.