В РАНХиГС прошел День карельского УФАС России

В рамках Дня карельского УФАС России перед студентами академии, а также группой студентов Петрозаводского техникума городского хозяйства выступил руководитель управления Артур Пряхин по теме «Федеральная антимонопольная служба: основные направления деятельности по защите свободной конкуренции». Студенты узнали об истории, функциях и полномочиях Федеральной антимонопольной службы и ее территориального органа в Республике Карелия, об изменениях в антимонопольном законодательстве, вступающих в силу с 2017 года, о наиболее интересных делах, рассмотренных карельским УФАС России за последнее время.

Участники встречи с интересом посмотрели видеопрезентации и анимационный фильм «В поисках антимонопольного артефакта». Руководитель управления передал в библиотеку карельского филиала РАНХиГС издания Федерального закона «О защите конкуренции» на русском и английском языках, а также познавательные брошюры «Все о конкуренции в вопросах и ответах».

Аудиторные занятия со студентами направлений подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Экономика» и «Юриспруденция» в этот день провели заместитель руководителя управления Михаил Петров (тема «Направления деятельности карельского УФАС России в сфере закупок и контроля органов власти») и начальник отдела управления Галина Грущакова (тема «Направления деятельности карельского УФАС России в сфере антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов, недобросовестной конкуренции и рекламы»).