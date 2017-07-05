В РАНХиГС обсудили практики применения антимонопольного законодательства

29 июня 2017 года в актовом зале Карельского филиала РАНХиГС под председательством руководителя регионального УФАС Артура Пряхина впервые состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики антимонопольного законодательства. В мероприятии приняли участие представители общественных и профессиональных объединений, предпринимательского сообщества, органов власти, уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Карелия, сотрудники подконтрольных хозяйствующих субъектов, представители ряда региональных СМИ.

В соответствии с поручением президента РФ правительством нашей страны утверждена приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности в Российской Федерации». ФАС России является активной ее участницей. Ключевые цели программы и реализуемых в ее рамках проектов — снижение административной нагрузки на бизнес, повышение качества контрольно-надзорных функций, снижение уровня ущерба от нарушений законодательства. В своих докладах представители конкурентного ведомства — руководитель управления Артур Пряхин, заместитель руководителя — начальник отдела контроля органов власти и закупок Михаил Петров, начальник отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов, недобросовестной конкуренции и рекламы Галина Грущакова — рассказали о новеллах в законодательстве (на примере 4–го антимонопольного пакета), обобщили практику управления за 2016 год, остановившись на наиболее интересных, характерных и актуальных примерах.

Обсуждение докладов и информации прошло в форме диалога: участников мероприятия интересовали вопросы, связанные с использованием в контрольной деятельности новой формы, закрепленной недавно в законодательстве — «предупреждение»; живой интерес вызвала тема распространения среди жильцов многоквартирных домов псевдоофициальных уведомлений о необходимости «обязательной» замены приборов учета (водо- и электросчетчиков). Президент Торгово-промышленной палаты Республики Карелия Александр Панкратов попросил представителей антимонопольного органа более подробно разъяснить новый термин — «картель покупателей» и в ходе обсуждения предложил вероятные направления по выявлению нарушений, которые, по его мнению, возможны с использованием данной формы незаконных соглашений. Руководитель КРОО «Опора России» Андрей Фицев предложил более внимательно рассмотреть проблему экономически неоправданного демпинга цен при участии отдельных нерадивых поставщиков в государственных закупках, особо подчеркнув необходимость защиты прав добросовестных и законопослушных участников рынка.

Руководитель карельского УФАС России Артур Пряхин отметил: «Хотя мы в постоянном режиме занимаемся вопросами адвокатирования конкуренции, активно работаем в сфере просветительской и образовательной деятельности, участвуем в тематических круглых столах, семинарах и различных форумах, сегодняшнее публичное обсуждение правоприменительной практики антимонопольного ведомства в подобном формате является своеобразным нашим первым опытом. Курс взят, безусловно, верный — необходимо делать упор на профилактику в деятельности контрольно-надзорных органов. В ежеквартальном режиме мы намерены обобщать практику выявления нарушений конкурентного законодательства, готовить соответствующие рекомендации для бизнеса, органов власти, подконтрольных хозсубъектов. Нет никаких сомнений в том, что необходимо задавать для них соответствующие векторы — как требуется организовать работу, чтобы избежать нарушений и, соответственно, административных санкций в будущем. За счет этой работы ФАС России и ее территориальные органы рассчитывают существенно расширить понимание бизнесом, подконтрольными органами власти и хозяйствующими субъектами тех требований, которые существуют на уровне государства и предъявляются антимонопольной службой как контрольно-надзорным органом. Считаю, что дебютное публичное обсуждение прошло на вполне достойном уровне, рассчитываем в дальнейшем значительно расширить круг участников данных мероприятий».