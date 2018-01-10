В Петрозаводске талантливым школьникам вручили стипендии

29 декабря 2017 года прошло традиционное вручение стипендий Фонда семьи Макаровых одаренным детям. В церемонии приняли участие стипендиаты, их мамы, папы и бабушки, а также директора и преподаватели школ.

Стипендию получили 20 школьников. Сумма, выделенная на поддержку одаренных школьников, в общей сложности составила 1 миллион рублей.

Фонд был образован решением Натальи Васильевны и Николая Ивановича Макаровых в 2013 году. За это время более ста детей стали обладателями стипендий. Кандидатов на получение стипендий отбирают директора и учителя школ. Критерии отбора более чем серьезные. Стипендиаты являются участниками и победителями олимпиад различного уровня, в том числе всероссийских, активными участниками творческих коллективов, лауреатами и победителями творческих конкурсов, спортсменами, достигшими к своему возрасту высоких результатов в выбранном виде спорта, и, безусловно, успешными учениками общеобразовательных школ Петрозаводска.

«Слушаю о достижениях наших стипендиатов и поражаюсь, сколько всего вы успели за свою пока еще короткую жизнь, — обратился к ребятам Николай Макаров. — Искренне восхищаюсь вашей целеустремленностью, трудолюбием, желанием развиваться в самых разных сферах. Очень радует, что в нашей стране есть такие образованные, талантливые, любознательные дети. Вы — будущее нашей страны!»

Коллектив группы компаний «КСМ» от всей души поздравляет стипендиатов и желает дальнейших успехов и достижений.

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