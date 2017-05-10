В Пенсионном фонде Карелии состоялись «Молодежные дебаты-2017»

Командам предложено было сформировать свою точку зрения на заявленные темы и доказать ее состоятельность перед оппонентами и строгим жюри. Судейскую комиссию возглавил управляющий ПФР Карелии Николай Левин, а в состав жюри вошли директор Карельского филиала РАНХиГС Роман Пивненко, директор ПТГХ Михаил Гордин, председатель профкома ПетрГУ Алексей Бутенко, а также журналист телеканала «Ника плюс» Ольга Пименкова.

В ходе игры обсуждали проблемы и перспективы электронного общения с Пенсионным фондом. Так, студенты Карельского филиала РАНХиГС Максим Трувалев и Владимир Архипов, исследуя проблему популяризации электронных сервисов ПФР, произвели полноценный SWOT-анализ, выявив все сильные и слабые стороны получения государственных услуг в электронном виде, а также разработали макет анкеты, позволяющей определить, какие трудности возникают у пользователей старшего возраста, получающих услуги в электронном виде.

Самые жаркие споры разгорелись в завершение игры при обсуждении темы социальной рекламы. Студенты ПетрГУ Василий Никитин и Александр Сараев выразили пожелания, чтобы в рекламе ПФР снимались более позитивные люди, и пообещали стать героями новых видеороликов Карельского отделения ПФР. Карина Симонова и Юлия Москвина предложили свои варианты слоганов: «В непростое наше время работа всякая важна. Раз вы наемные работники – зарплата «белой» быть должна!», «Даем полезный вам совет: чтоб время, силы вам сберечь, откройте «личный кабинет», решим мы все без лишних встреч!». Кроме того, девушки разработали макеты листовок и даже представили на суд собственный видеоролик. Обаятельная и убедительная Яна Принцева при поддержке Юлии Шитовой (обе студентки РАНХиГС) представили свое видение презентации мобильного приложения ПФР. Яркое и эмоциональное выступление Яны обеспечило не только успех мобильного приложения у публики, но и ее личную победу в конкурсе ораторского мастерства. Кроме Яны дипломами были отмечены Вера Шихалова и Дмитрий Веселков (ПетрГУ), Максим Трувалев (РАНХиГС), Карина Симонова и Юлия Москвина (ПТГХ).

Дебаты прошли шумно, эмоционально. По словам студентов, им не хватило двух с половиной часов обсуждений, хотелось бы побольше. «В спорах рождается истина», — резюмировали они. Отделение ПФР по Республике Карелия поздравляет участников с отличным выступлением и приглашает принять участие в новых совместных проектах!