В Карельском филиале РАНХиГС пройдет День открытых дверей

10 марта, в субботу, в 16 часов в Карельском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) состоится ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

Будущим абитуриентам, их родителям, а также желающим получить дополнительное профессиональное образование и повысить свою квалификацию расскажут о Президентской академии, деятельности филиала в Карелии, о реализуемых программах высшего и дополнительного профессионального образования, особенностях обучения по очной, очно-заочной и заочной формам, об актуальных вопросах приемной кампании 2018 года.

РАНХиГС – крупнейшее в России высшее учебное заведение социально-экономического и гуманитарного профиля. Учредителем академии является Правительство РФ.

Карельский филиал РАНХиГС является одним из 59 региональных кампусов академии, осуществляющим подготовку государственных и муниципальных служащих, руководителей, специалистов государственных и муниципальных учреждений, резерва управленческих кадров, обучение студентов по очной, очно-заочной и заочной формам по программам высшего образования на бюджетной и коммерческой основе (по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Экономика» и «Юриспруденция»), программам переподготовки и повышения квалификации. Филиал работает в республике 22 года.

Ждем всех желающих 10 марта в 16:00. по адресу: Петрозаводск, ул. Чапаева, 6-а.

Подробнее о Карельском филиале РАНХиГС смотрите на сайте krl.ranepa.ru, а также ВКонтакте http://vk.com/clubranxugs и Фейсбуке https://www.facebook.com/groups/kbranepa/