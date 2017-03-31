В «Доме дверей» новая коллекция дверей из ультрашпона

Магазин-салон «Дом дверей» приглашает жителей и гостей Петрозаводска оценить огромный выбор дверей из ПВХ-покрытий и натурального шпона, а также новинку — коллекцию уникальных дверей из ультрашпона. В магазине представлены и стальные входные двери, и межкомнатные арки, и широкий ассортимент фурнитуры.

«Дом дверей» предлагает гибкую систему скидок: на некоторые модели из новой коллекции скидка составляет от 10 до 20%, есть возможность рассрочки платежа. Для новосёлов разработано специальное предложение.

Грамотная консультация, быстрая доставка плюс качественная установка — вот девиз компании «Дом дверей».

Ждем вас за покупками по адресу: наб. Ла-Рошель, 5 (бывший магазин «Теремок»), тел. 57-17-91.