В «Александровском» хорошая погода

Галерея промышленной истории Петрозаводска — именно с ее обустройства и началась реализация масштабного проекта жилого микрорайона «Александровский», который поэтапно возводится в самом центре столицы Карелии. Компания «Охта Групп», купившая территорию бывшего тракторного завода, приняла на себя и заботы старого музея завода ОТЗ. Фонды были приняты, систематизированы, коллекция была расширена. На пресс-конференции, посвященной развитию микрорайона, зампредседателя правления компании-застройщика «Охта Групп» Дмитрий Киселев сказал, что он гордится популярностью галереи; кстати, встреча с журналистами прошла в одном из ее залов. Здесь проводят экскурсии для школьников, сюда приходят горожане и туристы. Кроме того, в стенах этого музея разместился и Совет ветеранов ОТЗ.

— К проекту застройки района бывшего завода подошли тщательно: его обсуждали и специалисты и жители.

Это был публичный и открытый архитектурный конкурс. В жюри были приглашены ведущие петрозаводские архитекторы, а также несколько международных архитектурных бюро. В результате конкурса выработана концепция застройки площадки, которой мы до сих пор и придерживаемся, — сказал Дмитрий Киселев.

Инфраструктурные вопросы территории были продуманы с прицелом на будущее. Был построен газопровод — несколько километров. В перспективе он может использоваться не только для нужд площадки, он закольцован с распределительной системой всего города. Электроподстанция также имеет более высокие мощности, чем требует микрорайон. Канализация и водопроводные сети были также установлены с возможностью подключить больше зданий, чем требует проект.

Историческая Улица Казарменская была отремонтирована, расширена и спрямлена. Отреставрировали и бывшую контору завода. Сейчас там Деловой центр «Ямка» — название оставили историческое. Сейчас в здании размещается один из МФЦ Петрозаводска.

— Для нас это была достаточно сложная задача, потому что подготовка помещений для МФЦ требует соблюдения сложных федеральных норм. Мы с этим справились, и МФЦ сейчас у нас работает, — сказал Киселев.

Больше зданий, имеющих статус памятников, на территории не было, цеха были не пригодны для реконструкции, и их снесли. Единственное помещение, которое решили отремонтировать — цех, где проводились популярные городские ярмарки — «Барахолки». Там будет современная авторемонтная мастерская.

Задали журналисты вопрос и об экологии района: всё же на этом месте долгое время стоял завод. Представитель «Охта Групп» рассказал, что до того, как войти в Карелию с проектом большой стройки, была заказана экологическая экспертиза в Институте прикладной экологии и гигиены, чтобы представить общую картину. Были взяты пробы грунтов и по заключению специалистов менее трех процентов почвы подлежало вывозу.

Кроме того, при проектировании жилого комплекса проводились более детальные исследования, которые проводил институт «Карелпроект», но участвовали в мониторинге экологической обстановки и другие организации, всего — десять организаций. Проверку проводили и природоохранная прокуратура и Росприроднадзор. В итоге за все время было взято более тысячи проб грунтов, воды и воздуха. При вводе домов в эксплуатацию пробы брались еще раз.

Киселев сообщил, что все существующие малоопасные отходы четвертой категории — метал стекло рубероид и дерево были вывезены на спецполигон. Малоопасные стройматериалы пятой категории — кирпич и бетон — использовались для отсыпки территории в местах, где это требовалось, например, для строительства дорог.

Потом мы завезли грунт, посеяли травку и я ни одной жалобы от жильцов не слышал, — сказал Дмитрий Киселев.

К благоустройству и организации благоприятной городской среды «Охта Групп» подходит серьезно: на полезные и интересные городские социальные проекты компания готова давать землю на свободной территории у реки Лососинки в аренду за символическую плату, даже за один рубль.

— У нас есть земля, которая либо временно не используется, либо вообще не будет использоваться для стройки. Например, это реконструированная часть набережной реки Лососинки около парковки магазина Магнит. Пожалуйста, там можно организовывать какие-то бизнесы, строить временные сооружения. Мы приглашаем всех за символическую плату, вплоть до одного рубля, арендовать у нас землю на несколько лет, для того, чтобы организовывать что-то, что нужно городу, сказал Киселев.

Дмитрий Киселев сообщил, что такие прецеденты уже есть. Порядка 30 соток за символические деньги арендует местная молодежная общественная организация «Велоэкстрим». Есть трасса и уже этой зимой там пройдет первая зимняя велогонка.

Кроме того «Охта Групп» построит новый мост через Лососинку уже в следующем году. Он свяжет часть набережной реки от гипермаркета Магнит с территорией стадиона «Юность». По словам Киселева, для ускорения строительства нужно решить ряд юридических вопросов и получить разрешения на стройку: земля, вокруг стадиона находится в республиканской собственности.

Также уже в ноябре этого года будет обустроен и заасфальтирован сквозной проход от улицы Казарменной до Делового центра.

Журналисты поинтересовались и общими суммами инвестиций в застройку всего микрорайона. Дмитрий Киселев разъяснил все подробно: в проект «Охта Групп» уже вложила полтора миллиарда рублей и планирует в течение пяти лет инвестировать еще два с половиной миллиарда.

Представитель компании пояснил, что полтора миллиарда рублей было потрачено на приведение территории в порядок и на первый этап стройки — 10 тысяч квадратных метров жилья.

Далее в строительство жилого массива «Восточный», продолжение комплекса «Александровский», будет вложено от 400 до 450 миллионов рублей. Это будут дополнительно 10 тысяч квадратных метров жилья. Следующий этап — застройка западной части территории микрорайона. Там будет возведено еще около 50 тысяч квадратных метров.

Таким образом всего в микрорайоне «Петровская Слобода» предполагается построить 70 тысяч квадратных метров жилья, в новые квартиры предполагается вложить не менее четырех миллиардов рублей инвестиций. Это — собственные средства «Охта Групп», банковские кредиты и деньги дольщиков.

Безусловное преимущество жилого комплекса комфорт класса — приближенность к центру: вокруг все — театры два стадиона, музеи, парки, торговые центры. Киселев сообщил, что по проекту зарезервировано место под детский сад. Жилой комплекс «Александровский» — это монолитные дома. Несмотря на то, что это пятиэтажки, в них установлены бесшумные лифты.

При постройке «Охта Групп» придерживается концепции «Двор без машин» — прилегающая территория просторная, безопасная, с детской площадкой и зонами для отдыха, а отдельная парковка — это более чем на 100 машиномест со шлагбаумом. Для безопасности в жилом комплексе установлено видеонаблюдение по всей территории.

Квартиры — однокомнатные — от 40 квадратных метров, двухкомнатные — от 23 квадратных метров, трехкомнатные — 95, 100 квадратов. В комплексе — индивидуальное отопление и круглогодичное горячее водоснабжение

Важное преимущество — природный газ — это экономия на коммунальных платежах. Дмитрий Киселев рассказал, что завершить возведение всего микрорайона планируется лет через пять — работы еще много.