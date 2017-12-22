Участники резерва управленческих кадров завершили обучение в Карельском филиале РАНХиГС

20 декабря в правительстве Карелии вручили удостоверения о повышении квалификации лицам, включенным в резерв управленческих кадров. 20 резервистов прошли обучение в Карельском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Дополнительную профессиональную программу «Совершенствование личных и профессиональных компетенций менеджера в органах государственной власти» обучающиеся осваивали с 20 ноября по 10 декабря 2017 года.

Образовательную программу в Карельском филиале РАНХиГС реализуют с 2014 года. Она является разноплановой и состоит из теоретических дисциплин и тренингов. В связи с тем, что среди лиц, состоящих в резерве и направленных на обучение, есть люди, проживающие за пределами Петрозаводска, обучение включает в себя элементы дистанционных образовательных технологий. В рамках курсов изучали основы законодательства, регулирующего государственную гражданскую службу и муниципальную службу в России, основы трудового законодательства, основы управленческой деятельности, использование инструментов проектного управления в органах государственной власти, информационно-коммуникационные технологии в системе государственного и муниципального управления и ряд других вопросов.

Документы о прохождении обучения резервистам вручили руководитель администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева, заместитель главы республики по внутренней политике Владимир Любарский и директор Карельского филиала РАНХиГС Роман Пивненко.