ЦИК Карелии: определен график предвыборного вещания на местных радио- и телеканалах

В Центральной избирательной комиссии республики подвели итоги жеребьевки бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации.

Графики распределения между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году.

 

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