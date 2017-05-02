Студенты РАНХиГС учат пожилых компьютерной грамотности

Весной 2017 года обновился не только состав курсантов, но и форма обучения. Овладевать новыми технологиями старшему поколению приходится, как говорится, вдогонку. Осваивают знания компьютерной грамотности представители старшего поколения теперь с помощью студентов-волонтеров.

Кураторами-наставниками (тьюторами) в Карельском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ весной 2017 года стали студентки Виктория Навалова, Светлана Полоцкая, Оксана Шумская, Кристина Дудковская. Для занятий группы предоставлялась оборудованная аудитория, наставники старались доносить знания доходчиво и сразу закреплять навыки.

Две недели усиленных занятий позволили ветеранам освоиться в интернете, создать свои электронные адреса, узнать возможности социальных сетей. Особое внимание уделено было электронным ресурсам Отделения Пенсионного фонда России по Республике Карелия, поскольку там размещается и обновляется информация по самым актуальным темам для старших поколений.

Управление Пенсионного фонда России по РК больше переходит на дистанционные формы работы по всем видам обращений. Значит, будущие и нынешние пенсионеры должны уметь работать на сервере.

— Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РК Николай Левин считает, что старшие поколения уже сегодня могут продуктивно пользоваться возможностями электронных серверов, значительно экономить время. Контроль за своим пенсионным счетом, онлайн-консультации по различным вопросам, подача документов и заявлений, получение ответов – операции упрощены и доступны дистанционно,- отметил Николай Левиин.

Быть грамотным и активным пользователем в Сети – значит постоянно пополнять знания. В сфере пенсионного обслуживания ожидаются новые изменения: традиционная бумажная версия трудовой книжки с печатями однажды уйдет в прошлое, единый тарифный квалификационный справочник тоже приобретет другой формат и станет намного удобнее. Отделение Пенсионного фонда заключает соглашения и с работодателями об электронном обмене документами.

В Карельском филиале Президентской академии постоянно проводятся совместные мероприятия с Отделением Пенсионного фонда. «Школа молодого пенсионера» в познавательно-игровой форме, дебаты о пенсионном законодательстве и пенсионной реформе, знакомство с официальными документами о порядке оформления и начисления пенсий – используются различные формы, всегда — актуальное содержание. Кстати, многие выпускники Карельского филиала РАНХиГС после защиты дипломов работают в подразделениях Пенсионного фонда России.

— Волонтёрская помощь студентов на подобных курсах – хорошая практика для молодых. В профессиональной деятельности им придется работать с людьми разных поколений. У студентов развивается чувство социальной ответственности, социальной поддержки, познание основ волонтерской работы, — считает директор Карельского филиала президентской академии Роман Пивненко.

Следующим шагом сотрудничества вуза и Отделения Пенсионного фонда России в РК станут курсы повышения квалификации для тех, кто успешно прошел первичное обучение. Это решение стало ответом на пожелания всех «курсантов», понявших преимущества новых возможностей.