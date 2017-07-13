КСМ: собственный таунхаус в центре Петрозаводска – доступная мечта!

Компания «КСМ» завершает строительство комфортабельного двухэтажного таунхауса, расположенного в районе улицы Правды и рассчитанного всего на 6 семей. В пятиминутной доступности – площадь Кирова, остановки общественного транспорта, крупный торговый центр и все незаменимые составляющие комфортной жизни в центре города. А в шаговой досягаемости располагаются целых три детских сада.

Новый таунхаус сочетает в себе все плюсы городской квартиры и загородного коттеджа. Просторные двухуровневые блок-секции площадью от 107 до 118 м2 позволяют обустроить не только большие гостиные, детские и комнаты для гостей, но и самое главное для хозяек – удобную кухню. Проектом предусмотрена возможность дополнительно организовать уютную мансарду площадью от 41 до 50 м2. Все зависит только от вашей фантазии. Так просторный двухэтажный таунхаус в центре Петрозаводска 148 м2 с мансардой вы можете приобрести за 5 500 000 рублей.

Визитная карточка любого дома – это фасад, здесь ему уделено особое внимание. Архитектурной изюминкой, призванной подчеркнуть северную эстетику таунхауса, станет сочетание светлой декоративной штукатурки и точечной облицовки фасада камнем. Стоит отметить, что при разработке проекта застройщиком был учтен опыт стран Скандинавии и Европы.

Таунхаусы будут подключены к централизованным системам электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Продажа блок-секций осуществляется без отделки, что предоставляет будущим владельцам квартир свободу выбора в обустройстве своего жилья по индивидуальному дизайн-проекту. Закрытая территория с круглосуточным видеонаблюдением, свое парковочное место, возможность организовать места для отдыха во дворе – разве это не мечта об идеальном доме в центре города?

Получить полную консультацию по стоимости и условиям приобретения блок-секций, а также забронировать подходящий вариант и записаться на индивидуальный показ вы можете у менеджеров отдела продаж по адресу: проспект Первомайский дом 9. При желании вы также можете заранее назначить удобное для вас время встречи по телефону: (8142) 332-700. Предварительно ознакомиться с планировками и проектной декларацией вы можете на сайте kcm-kvartira.ru.