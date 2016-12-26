Семь домов для переселенцев из аварийного жилья построила «КСМ» за полгода

В апреле 2016 года Управление капитального строительства Карелии и компания «Карелстроймеханизация» заключили госконтракт на подготовку проектной документации и строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Петрозаводске, а также в Пудожском, Медвежьегорском, Пряжинском и Олонецком районах Карелии. К осуществлению строительно-монтажных работ строительная компания приступила в июне текущего года, а уже в конце ноября все работы на объектах были завершены.

– Скажу без преувеличения, наши специалисты совершили трудовой подвиг, осуществив строительство домов в столь экстремально сжатые сроки и, самое главное, не в ущерб качеству строительства, – отметил генеральный директор АО «КСМ» Николай Макаров.

Таким образом, за неполные полгода построены:

84- и 42-квартирные жилые дома на улице Беломорской в Петрозаводске;

33-, 38- и 39-квартирный дома по улице Светлой в Чалне Пряжинского района;

20-квартирный дом по улице Карла Маркса в Медвежьегорске;

4-квартирный дом по улице Школьной в Мегреге Олонецкого района.

Это в общей сложности 246 квартир общей площадью более 11 тысяч квадратных метров.

Дома построены из панелей, выпущенных на заводе панельного домостроения, и сборных железобетонных изделий ООО «Стройиндустрия КСМ» (дочернее предприятие КСМ). Следует особо отметить, что новые панели по своим характеристикам значительно превосходят традиционные аналоги, из которых построено подавляющее большинство домов в районах Древлянка, Кукковка и Ключевая в Петрозаводске. Они обладают улучшенной теплоизоляцией и звукоизоляцией, ровными стыками и гладкими поверхностями. Таким образом, дом получается более тёплым, а затраты на его внутреннюю отделку уменьшаются.

Будущие жильцы сменят своё аварийное, непригодное для жизни жильё на светлые, уютные, просторные квартиры с отделкой «под ключ».

Напомним, что в 2015 году компания «КСМ» ввела в эксплуатацию семь домов, построенных в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: три дома в Петрозаводске и четыре дома в Пудожском районе. Компания заслужила высокую оценку руководства республики за качество работ и чёткое соблюдение сроков строительства.