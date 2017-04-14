Сбербанк в Карелии подвёл итоги конкурса «Лидер ипотеки»

Карельское отделение ПАО Сбербанк подвело итоги конкурса «Лидер ипотеки» среди профессиональных участников рынка недвижимости. В конкурсе приняли участие 83 крупные компании Республики Карелия, которые успешно работают со Сбербанком через сервис «Партнер Онлайн», позволяющий оформить заявку на жилищный кредит непосредственно в офисе агентства недвижимости или застройщика.

Победителями конкурса стали: в номинации «Лидер строительства» — ООО СК «Невская недвижимость», в номинации «Максимальные продажи» — ООО «АН Республика», в номинации «Высокая эффективность» — ООО «АН Лидер», в номинации «Динамичный рост» — ООО «ЦПН «Этажи», в номинации «Лидер электронных регистраций» — ООО «НДС-групп».

«Мы уже много лет сотрудничаем со Сбербанком. Нам очень приятно, что банк всесторонне развивает работу с представителями рынка недвижимости и поддерживает нас. Инновации Сбербанка дают нам огромное преимущество. Например, благодаря электронной регистрации в системе «Партнёр Онлайн» мы можем предложить нашим клиентам решать жилищные вопросы более оперативно, — отметил директор ООО «НДС-групп» Михаил Тихонов.

Во время награждения победителей конкурса были подведены итоги работы Карельского отделения ПАО «Сбербанк» в сфере ипотечного кредитования за 1-й квартал 2017 года. Всего с начала 2017 года в Карельском отделении ПАО «Сбербанк» выдано 479 ипотечных кредитов на общую сумму более чем на 638 млн рублей, благодаря которым клиенты стали обладателями собственного жилья.

«Расширение сети точек приёма заявок на жилищные кредиты делает наши услуги более доступными и способствует развитию рынка недвижимости в регионе. Благодаря нашей совместной работе с партнёрами объём заявок на получение ипотеки через агентства недвижимости значительно увеличился. С начала 2017 года этой услугой воспользовалось более 700 клиентов», — прокомментировала управляющий Карельским отделением ПАО «Сбербанк» Елена Палкина.

Одна из приятных новостей этого года для всего рынка недвижимости – это понижение процентных ставок по ипотечным кредитам. С 20 февраля 2017 года для покупателей жилья в новостройках ставка в Сбербанке от 10,4 процента с услугой электронной регистрации права собственности, а при покупке жилья на вторичном рынке — 10,75-12,25%. Кроме того, ставка зависит только от вида кредита и категории клиента, безотносительно размера первоначального взноса и срока кредитования.

В 2017 году на территории Республики Карелия действует программа субсидирования процентной ставки по ипотеке, проводимая банком совместно с застройщиками г. Петрозаводска: ООО «Строительно-финансовая компания», ООО «Чистый город», группой компаний «КСМ», строительными компаниями «НОВА» и «Баренц групп». При условии оформления ипотечного кредита на срок не более 7 лет и приобретения объекта недвижимости у данных застройщиков процентная ставка по кредиту составляет от 8,4%.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на жилье».