Руководители учреждений культуры Карелии и Мурманской области защитили проекты в РАНХиГС

С 19 сентября по 6 октября 2017 года Карельский филиал РАНХиГС провел обучение руководителей учреждений культуры Карелии и Мурманской области. Проектная сессия была организована в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров для сферы культуры, образования и здравоохранения, которую РАНХиГС реализует с 2011 года.

В программе «Управление в сфере культуры» участвовали два человека из Мурманской области и 11 человек из Карелии. По итогам обучения они представили на заседании экспертной комиссии разработанные под руководством преподавателей Президентской академии проектные работы. Экспертная комиссия, которую возглавила заместитель министра культуры Карелии Варвара Лебедева, оценивала проекты с точки зрения их актуальности, практической значимости и глубины проработки.

Первое место получил проект «Хелюля-LAND» — земля водяных мельниц». Второе место досталось проекту «Кольская ГрибНицца»: повышение туристической привлекательности малых городов и сельских территорий на основе развития взаимодействия учреждений культуры Мурманской области». Третье место присудили проекту «Создание «Школы эстетического развития «Поветерь» как формы взаимодействия Учреждения культуры с Некоммерческой организацией по продвижению проектов, направленных на сохранение и популяризацию культурного наследия России».