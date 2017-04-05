Руководители образовательных учреждений защитили проекты в РАНХиГС

Обучение проводилось в период с 14 марта 2017 года по 31 марта 2017 года в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров. Обучение прошли 22 директора (заместителя директора) общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Республики Карелия (15 человек) и Мурманской области (7 человек). Участники программы совершенствуют свои компетенции профессиональной деятельности на основе развития проектных умений, освоения методов повышения эффективности управленческой деятельности через внедрения перспективных систем управления в практику деятельности образовательных организаций.

На защиту были представлены следующие проектные работы:

организация сетевого взаимодействия образовательных организаций для создания системы предпрофильного обучения (проект по итогам защиты получил 1 место);

реализация профессионального обучения детей и взрослых путем сетевого взаимодействия образовательных организаций;

формирование образовательной среды в сельской школе для создания условий внедрения агротехнологического профиля;

развитие социально-значимой деятельности обучающихся гражданско-патриотической направленности.

В составе экспертной комиссии по оценке проектов работали Татьяна Васильева – первый заместитель министра образования Республики Карелия, Александр Михайлов – консультант Министерства образования Карелии, Михаил Огнев – начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Министерства образования РК, Светлана Рогова – заместитель начальника управления образования комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, Марина Утицына — начальник отдела воспитания, дополнительного образования и социально-психологической поддержки детей Министерства образования РК.