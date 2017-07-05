РАНХиГС приглашает абитуриентов

РАНХиГС является одним из крупнейших в России вузов социально-экономического и гуманитарного профиля. Учредитель президентской академии – правительство Российской Федерации. Филиалы РАНХиГС расположены в 49 субъектах РФ, в том числе в Республике Карелия, в Петрозаводске.

Обучение по программам высшего образования осуществляется в полные и сокращенные сроки по направлениям «Государственное и муниципальное управление» (с профилями «Государственная и муниципальная служба», «Государственные и муниципальные финансы»), «Экономика» (с профилями «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), «Юриспруденция» (общий профиль подготовки и государственно-правовой профиль), по очной и заочной форме обучения. Прием абитуриентов осуществляется на бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения.

По вопросам поступления в РАНХиГС обращайтесь по адресу: Петрозаводск, ул. Чапаева, 6-а, каб. 307, телефон приемной комиссии (8-814-2) 33-05-45.