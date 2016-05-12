Плюсы и минусы жизни у моря: стоит ли срываться с насиженного места

Неспешная жизнь у моря – предел мечтаний всех жителей суетных мегаполисов, уставших от бешеного повседневного ритма, жуткой экологии, круглосуточного шума и многокилометровых заторов. Все больше людей в последнее время серьезно задумывается о переезде туда, где чистые воздух и вода, не нужно выходить из дому за три часа перед началом рабочего дня, чтобы добраться вовремя, а единственный ночной шум – это мелодичный и баюкающий шум прибоя. А плюсы и минусы жизни на море становятся главным поводом для размышлений.

Куда переехать к морю: плюсы и минусы

Если вы все-таки решились на переезд или покупку недвижимости у моря, то вам стоит купить коттедж в развитом курортном городе с хорошей инфраструктурой и медициной, например в Краснодаре (да и цены на коттеджи там достаточно приемлемые), ведь, останавливая выбор на этом регионе, вы получите достаточно много преимуществ, среди которых:

развитая инфраструктура и транспортная сеть;

отличная экология и мягкий климат;

полная безопасность и благоприятная экономическая ситуация.

Недвижимость у моря можно использовать исключительно для летнего отдыха или жить здесь постоянно, ведь жизнь здесь – лучшее, что можно себе представить. Жизнь у Черного моря будет особенно полезна для здоровья детей, людей, имеющих проблемы с органами, а также для тех, кто мучается сезонными аллергиями. Свежий бриз, теплый песок и морская вода, богатая микроэлементами, пойдут на пользу абсолютно всем.

Жить на побережье полезно и выгодно

Обилие недорогих сезонных овощей и фруктов – еще один значительный вклад в собственное здоровье. Такого количества витаминов вам никогда не получить с полок супермаркетов, ведь даже летом, пока овощи и фрукты доезжают до вас, добрую половину своей полезности они утрачивают по дороге.

Кроме того, жизнь у моря – это еще и экономия на ежегодных поездках на отдых, ведь то, зачем каждый год миллионы людей с нетерпением ждут отпуска, у вас будет круглый год находиться прямо под окнами. Можно каждое утро освежаться в море и спокойно отправляться на работу или учебу, а вечером снова выбираться на пляж с корзинкой для пикника, ужинать на берегу, наслаждаясь свежим ветерком, шелестом волн и солнцем, плавно опускающимся в волны моря. Прогулка по кромке прибоя, свежий воздух и чайки, качающиеся на волнах, скрасят и разнообразят осенние дни, а зимой ничего нет лучше, чем выйти к морю и покормить зимующих здесь уток и лебедей.

Ну, а теперь о хлебе насущном: заработок здесь сезонный и не всегда понятно, к плюсам это относится или же к минусам. Основной доход жителям прибрежных регионов приносят отдыхающие, ежегодно наводняющие все побережье. С одной стороны заработок в зимний период тут совершенно «не фонтан», зато период отпусков с лихвой компенсирует зимнее затишье.

Жизнь у моря – это свобода

Сейчас все больших оборотов набирает движение дауншифтеров, бросающих тесноту офисов и суету больших городов ради неспешной и свободной жизни под музыку прибоя. Ради этого совсем не надо уезжать за тридевять земель и адаптироваться в чужой культурной и языковой среде. Все то же самое можно получать и у нас, на берегу Черного моря: дайвинг, катание на катерах и яхтах, виндсерфинг, скайдайвинг – всего этого полно и здесь, а то, чего нет, может стать прекрасной идеей для собственного бизнеса.

Чтобы подытожить все вышесказанное, давайте соберем все преимущества, которые вы получите, перебираясь к морю:

отличный климат и экология для улучшения здоровья;

возможность экономить, проводя отпуск, не уезжая из дома;

значительное снижения темпа жизни и уменьшение количества стрессов;

огромное количество фруктов и овощей по низкой цене;

возможность организовать собственный отель или другое предприятие в сфере туризма и отдыха, обеспечивая себе достойную жизнь.

А теперь о недостатках

Жизнь на море кажется сказкой, но, как и везде, у нее есть не только достоинства, но и недостатки, узнать о которых хотелось бы сразу, чтобы уберечь себя от многих неприятных сюрпризов и разочарований. К постоянным минусам, бороться с которыми невозможно, относятся постоянная повышенная влажность и ветра. В осенне-зимний период они представляют значительную проблему, ведь бывает настолько сыро, зябко и ветрено, что из дому без особой необходимости не выйдешь. Хотя для тех, кто пережил здесь один сезон, превратности погоды перестают иметь значение.

Опять же, в плюсы и минусы одновременно можно отнести огромное количество отдыхающих, ведь для одних они являются отличным способом на весь год обеспечить свою семью, а для других – постоянным раздражающим фактором. Толпы туристов не дают возможности спокойно посидеть в любимом ресторанчике на берегу, взвинчивают цены на рынках и создают километровые очереди в супермаркетах.

Жизнь у моря имеет плюсы и минусы, но ехать сюда все-таки стоит. За здоровьем, покоем, красотой восходов и закатов, за вечной музыкой волн.