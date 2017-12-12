Первые три дома ЖК «Гармония» сданы и введены в эксплуатацию

Группа компаний «КСМ» ломает стереотипы: комфортно не означает дорого. Дома всего в 5 этажей располагаются в центре лесной зоны, в экологически чистом районе города Древлянка-7.

Дороги в новый жилой комплекс уже заасфальтированы, городской общественный транспорт курсирует до соседней «Скандинавии». Полным ходом идет строительство нового детского сада на 300 мест, проектируется школа.

Проведены работы по благоустройству территории, проложены асфальтированные дорожки, удобные для прогулок с колясками, рядом располагается Новодревлянский сквер.

Каждая квартира оборудована индивидуальным газовым котлом и большим 120-литровым бойлером — все от фирмы Ariston по эксклюзивному контракту непосредственно с завода, расположенного в городе Озима (Италия). В каждой квартире предусмотрено помещение под сауну. Установлены экологичные деревянные окна и застеклены балконы. Входные двери Torex обладают высокой звукоизоляцией и оборудованы тремя замками. Подъезды оснащены бесшумными и безопасными лифтами OTIS.

Планировки в домах привлекают своей функциональностью и удобством, при желании возможна перепланировка квартиры или объединение нескольких в одну. Застройщик с удовольствием поможет воплотить ваши идеи в жизнь, что будет, несомненно, выгоднее для вас как с финансовой точки зрения, так и касательно документального оформления.

Стоимость квартир приятно удивляет. Так, полноценная трехкомнатная квартира для семьи для (площадь 73,9 кв. м) может стать вашей всего за 15 957 рублей в месяц!*

Успейте заключить договор до повышения цен!

Записаться на индивидуальный просмотр квартир можно в отделе продаж группы компании «КСМ» по адресу: Петрозаводск, пр. Первомайский, 9 или по телефону 332-700. Посмотреть планировки и цены на квартиры, а также ознакомиться с проектными декларациями можно на сайте kcm-kvartira.ru

* — рассчитано с помощью калькулятора ипотеки от «Сбербанк» из расчета: стоимость квартиры 3 682 000 руб., 50% первоначальный взнос, срок выплаты 25 лет. ПАО «Сбербанк», Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.