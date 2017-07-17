Первые дома жилого комплекса «Гармония» в Петрозаводске ждут жильцов

Полным ходом идет реализация проекта по комплексному освоению микрорайона Древлянка-7, где компания «КСМ» ведет строительство жилого комплекса комфорт-класса «Гармония», призванного удовлетворить потребности даже самых притязательных жителей Петрозаводска. Первые дома готовятся к встрече с жильцами – ввод в эксплуатацию намечен на III квартал.

ЖК «Гармония» – это гармония во всем. Дома малой и средней этажности, от 2 до 5 этажей, просто созданы для тех, кто ценит комфорт, индивидуальность и современный подход. Архитектурное решение жилого комплекса сочетает в себе лаконичность и функциональность, простые формы и гармоничные пропорции. Фасады из клинкерной плитки будут выполнены в европейском стиле, в цветовой гамме будут использоваться натуральные тона со вставками ярких акцентов.

Что немаловажно, ЖК «Гармония» размещается в спокойном экологически чистом районе: рядом парк, а лыжная трасса «Фонтаны» – всего в 200 метрах. Несмотря на обособленное местоположение, в ЖК «Гармония» будет все необходимое для удобства его жителей: детский сад и школа, магазины и аптеки, фитнес-центры и салоны красоты.

Благоустройство территории также будет соответствовать европейским стандартам и поможет придать новому микрорайону эстетичность и неповторимый стиль. Центральную улицу и придомовые территории будут украшать группы хвойных и лиственных деревьев, вокруг домов будут обустроены газоны. Особая роль будет отведена детским площадкам и семейным зонам отдыха. Эти комфортные мелочи призваны создать ощущение домашнего уюта и неповторимости.

ЖК «Гармония» будет подключен к централизованным системам электроснабжения, водоснабжения и канализации. А вот для отопления жилых домов будет использоваться природный газ. Такое техническое решение подарит будущим жильцам ряд существенных преимуществ. Индивидуальные газовые котлы Ariston и крышные газовые котельные будут работать круглогодично, поэтому микрорайон Древлянка-7 не будет зависеть от традиционных отключений тепла и горячей воды в летний период. Интенсивность обогрева помещений может регулироваться самостоятельно и в индивидуальном порядке специальными датчиками, что существенно снизит затраты на коммунальные платежи.

Подъезды порадуют просторными светлыми холлами и панорамным остеклением, при этом часть домов, несмотря на среднюю этажность, будет оснащена лифтами, что сделает проживание еще комфортнее.

Планировки квартир в ЖК «Гармония» продуманы с учетом требований современной жизни.В продаже имеются комфортабельные просторные квартиры площадью от 42 до 74м2. Следует отметить, что планировка может быть изменена по желанию покупателя.

Высота потолков в квартирах составит от 2,75 до 3 м в зависимости от типа дома. Проектом предусмотрены большие деревянные окна высотой до 1,8 м, призванные обеспечить достаточное количество естественного освещения в короткие зимние дни. А летом дополнительным местом для отдыха станут просторные застекленные балконы шириной до 2 м. Расслабиться после тяжелого дня также помогут просторные ванные комнаты, в которых проектом предусмотрена возможность для размещения сауны.

ЖК «Гармония» – это действительно гармония во всем. А стоимость квартир комфорт-класса приятно порадует будущих жильцов – от 1 800 000 рублей.

По вопросам приобретения квартир в ЖК «Гармония» обращайтесь в отдел продаж компании «КСМ» по телефону (8142) 332-700 или приходите в офис, расположенный по адресу: Петрозаводск, пр. Первомайский, 9. Посмотреть планировки и цены на квартиры, а также ознакомиться с проектной декларацией вы можете на нашем сайте kcm-kvartira.ru. Застройщик – АО «КСМ».