Общественная комиссия по защите прав заключенных ищет новых участников

Общественная палата России ищет новых членов общественной наблюдательной комиссии, которая будет контролировать обеспечение прав человека в местах заключения. Прием заявлений начался 24 апреля и продлится в течение двух месяцев. Заявление и соответствующие документы нужно направить на имя секретаря Общественной палаты России Вячеслава Бочарова.

Информацию о порядке формирования наблюдательных комиссий и рекомендации по выдвижению кандидатов можно найти на сайте Общественной палаты. Справки по телефону: 8(495) 221-83-63, доб. 8029.