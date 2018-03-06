Новый жилой дом появится на Кукковке

Новый многоэтажный жилой дом будет выполнен по монолитной технологии, что гарантирует долговечность, высокую энергоэффективность и надежность.

В шаговой доступности от дома все объекты, необходимые для удобной жизни: детские сады и школа, магазины, детская и взрослая поликлиники, места для прогулок и досуга, остановки общественного транспорта.

Комфортное проживание обеспечит наличие бесшумных сверхскоростных лифтов, крытого паркинга и видеонаблюдения. В доме будут представлены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Предусмотрены места для хранения велосипедов и колясок, а также кладовые помещения.

Квартиры на верхних этажах станут, пожалуй, самыми высокими точками Петрозаводска, и их собственники станут обладателями потрясающих видов на Онежское озеро и город.

Также в доме будут предусмотрены помещения под коммерческую недвижимость.

Если вас заинтересовал этот дом или другие объекты группы компаний «КСМ», вы можете задать свои вопросы по телефону (8-814-2) 332-700 или обратиться в офис продаж по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 9.