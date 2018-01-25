Новый детский сад построен в Петрозаводске

Новый детский сад, рассчитанный на 150 малышей, расположился в жилом комплексе «Скандинавия» в непосредственной близости от построенного в 2014 году детского сада «Апельсин». Отметим, строительство детского дошкольного учреждения компания «КСМ» начала в конце лета 2017 года. В целом на строительство и полную отделку строительной компании понадобилось чуть больше 4 месяцев!

Здание детского сада построено по технологии панельного домостроения. Трехслойные железобетонные панели, изготовленные по проверенной финской технологии, производятся на ведущем предприятий Карелии по производству железобетонных изделий — «Стройиндустрия КСМ». Такие панели наилучшим образом зарекомендовали себя в климатических условиях Карелии.

Наружное оформление здания напоминает яркую мозаику — вставки сочных цветов на бежевом фоне. Вся территория просматривается камерами видеонаблюдения, установленными на фасаде и во внутренних помещениях. Крыльцо оснащено электроподъемником для людей с ограниченными возможностями движения.

Территория вокруг детского сада полностью обустроена. Игровые площадки укомплектованы беседками с прозрачными стенками, различными горками, качелями, домиками, скамейками и т. д. Что немаловажно, они соответствуют возрасту детей, которым предстоит проводить время на каждой из площадок.

Каждая группа, а их в детском саду планируется шесть, состоит из раздевалки, игровой комнаты, спальни, туалета для детей, санузла для персонала и буфетной. Кроме того, стоит обратить внимание на просторные залы для музыкальных и спортивных занятий, учебные классы, кабинеты администрации, а также всевозможные хозяйственные помещения.

— Проблема нехватки детских садов в России общеизвестна, и наш Петрозаводск в этом вопросе, увы, не исключение, — отметил генеральный директор АО «КСМ» Николай Макаров. – Мы со своей стороны помогаем решить ее, как говорится, не словом, а делом. Построенные нашей компанией детские дошкольные учреждения – детский сад на 150 мест «Апельсин» на Древлянке и детский сад на 300 мест «Карамельки» на ул. Боровой — современные, удобные, безопасные. Уверен, что и новый детский сад будет являться не только предметом гордости для нас самих, но, главное, станет уютным домом для детишек, их родителей и воспитателей.

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