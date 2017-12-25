Навстречу клиенту

Уходящий 2017 год выдался на редкость удачным для желающих взять кредит: впервые за последние несколько лет существенно снизились ставки по потребительским и ипотечным кредитам. Кроме того, качественно улучшились банковские сервисы и максимально упростились условия получения кредитов. Так, ипотеку под рекордные 7,4% годовых в Карелии теперь можно оформить, не выходя из дома, – всего в несколько кликов. Благодаря этой характеристике и назван сайт «ДомКлик», развитием которого занимался Сбербанк весь год.

Об этом накануне говорил на пресс-конференции в петербургском Доме журналиста председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, сразу после чего в столице Карелии пресс-конференцию продолжила заместитель управляющего Карельским отделением Сбербанка Наталья Малышева.

По словам Виктора Вентимилла Алонсо, последние два года были рекордными с точки зрения снижения инфляции. Это напрямую отразилось на ставке Центрального банка России, что означает и снижение ставок во всей банковской системе страны.

В ипотечном кредитовании в этом году Сбербанк добился особенно внушительных результатов. Ставка по ипотеке по сравнению с 2014-2015 годами снизилась на 3-5%, а в некоторых случаях и вдвое. Например, в этом году появилась программа субсидирования ипотечного кредита. Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве почти со всеми строительными компаниями Республики Карелия, и в случае, если человек покупает квартиру в новостройке у одной из этих фирм и кредитуется в Сбербанке, ставка может составить от 7,4%. При этом минимальная ставка по кредиту на жильё на вторичном рынке – от 8,9%. Такого в российском ипотечном кредитовании еще просто не было. Кроме того, в течение года Сбербанк увеличил срок по программе субсидирования до 12 лет.

— Первоначально срок этого предложения был ограничен семью годами. Но мы учли, что в среднем жизнь ипотечного кредита не превышает 11,5 года, и в ноябре по программе ипотечного субсидирования продлили срок до 12 лет, — заявила Наталья Малышева, заместитель управляющего Карельским отделением Сбербанка.

Это означает, что Сбербанк сегодня предлагает одни из самых выгодных условий за всю историю ипотечного кредитования. Это сразу же сказалось на спросе. Так, по итогам 11 месяцев уходящего года Карельское отделение Сбербанка выдало свыше 2,7 тысячи жилищных кредитов на сумму 3,8 миллиарда рублей. Это на 40% больше аналогичных итогов прошлого года.

Еще один важный фактор — процент первоначального взноса по ипотеке по готовому жилью снизился до 15%.

Не забыли в Сбербанке и про людей, которые 2-3 года назад брали кредит на жилье под 14-16% годовых. Для них в этом году появилась возможность снизить ставку по действующему кредиту до 10,9%.

— Если ипотечный кредит, взятый в Сбербанке, выше 10,9%, клиент имеет право написать заявление в офисе банка на снижение ставки по действующему жилищному кредиту, — рассказала Наталья Малышева.

Еще одна полезная программа – рефинансирование кредита.

— Рефинансировать можно потребительский и ипотечный кредиты. Например, перекредитовать ипотеку стороннего банка в Сбербанке сейчас можно под 9,5%. С мая 2017 года этим предложением воспользовались 93 клиента. Если к нам приходят люди с ипотечным кредитом другого банка, то они, помимо рефинансирования ипотечного кредита, могут рефинансировать и потребительские кредиты – как других банков, так и Сбербанка. Кроме того, они могут сложить все кредиты в одну «коробочку» и получить льготную ставку. Предположим, у меня кредитная карта под 21%, потребительский кредит под 17%, ипотека под 12% — можно все это рефинансировать в один кредит в Сбербанке под 10,5 процентных пунктов, — подчеркнула Наталья Малышева.

При этом карельская семья с рефинансированным кредитом сэкономит на каждом ежемесячном платеже от 10 до 15 тысяч рублей. Что немаловажно – рефинансировать можно ипотечный кредит, взятый в иностранной валюте в другом коммерческом банке.

Резко возросший интерес к ипотечным кредитам Сбербанка произошел в том числе благодаря запуску новых сервисов, позволяющих взять ипотеку максимально быстро и легко. Сегодня в Карелии 41% всех ипотечных кредитов регистрируются в электронном виде. Услуга электронной регистрации сделки позволяет клиентам зарегистрировать договор долевого участия прямо в офисе компании-застройщика, не заходя в офис Росреестра. Так, клиент экономит свое время, получает скидку на общий процент кредита и квартиру в среднем на три недели раньше.

Отдельно на пресс-конференции рассказали об успехах проекта «ДомКлик».

— Принцип этого сайта — ипотека в один клик на сайте «ДомКлик». Сейчас у людей появилась возможность просмотреть варианты жилья, рассчитать свой кредит и подать заявку прямо с сайта, проконсультироваться со специалистом банка или с агентством недвижимости напрямую. Здесь расположены проверенные банком объекты недвижимости на первичном и вторичном рынках, — заявила Наталья Малышева.

Благодаря выгодным условиям за 11 месяцев этого года выросло и число взятых потребительских кредитов. Клиенты Сбербанка уже оформили 27 тысяч таких кредитов, что на 6% больше, чем в прошлом году. Их объем вырос на 14% и составил 5,4 миллиарда рублей.

В октябре Сбербанк снизил процентные ставки и упростил условия выдачи потребительских кредитов. Сейчас минимальная ставка «Потребительского кредита под поручительство физических лиц» и «Потребительского кредита» без обеспечения одинакова – 12,9% и больше не зависит от срока кредитования.

— Кроме того, в ноябре 2017 года стартовала новогодняя акция, которая будет действовать до конца января 2018 года, — отметила Наталья Малышева. — Здесь процентные ставки колеблются на уровне 12,5 – 14,5%. Зависят они от суммы кредита. Получить кредит вы можете либо в любом офисе Сбербанка, либо на предприятии, который участвует в зарплатном проекте Сбербанка, либо в «Сбербанк Онлайн».

Процентная ставка по потребительским кредитам на время новогодней акции снижена на 0,4 – 7,4% и касается кредитов на сумму свыше 250 тысяч рублей. При этом отсутствует комиссия по кредиту, срок рассмотрения заявки от двух часов до двух дней.

Ставка на еще один популярный продукт Сбербанка — «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов» — сегодня является фиксированной.

— Таким образом, сменив банк, клиент может снизить ежемесячный платеж по потребительскому кредиту, оформив его в Сбербанке под ставку от 13,5%, — заявила Наталья Малышева.

С января по декабрь этого года Карельское отделение рефинансировало 163 потребительских кредита на сумму 72 миллиона рублей.

В целом сегодняшние условия кредитования в Сбербанке таковы, что сотрудники банка прозрачно намекают: если у вас просто мелькнула мысль купить что-либо в кредит – идите и покупайте.

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