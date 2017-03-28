КСМ предлагает сэкономить на ремонте при покупке новой квартиры

Покупая квартиру в новостройке, будущие жильцы не всегда могут рассчитывать на скорое новоселье. Нужно придумать или заказать дизайн-проект, найти хорошую бригаду строителей, потратить время на закупку материалов и контроль за подрядчиками. Даже если за дело возьмутся профессионалы, потребуется минимум пару месяцев, чтобы приступить к декорированию и расстановке мебели.

Для тех, кто хочет переехать в максимально сжатые сроки и при этом сэкономить время и деньги на ремонте, компания «КСМ» подготовила отличное предложение! Мы предлагаем готовые 1- и 2-комнатные квартиры с отделкой под ключ в сданных в эксплуатацию домах ЖК «Скандинавия» в микрорайоне Древлянка-5. Квартиры полностью готовы для встречи с будущими хозяевами – въезжай и живи. Выбирай вариант по душе сегодня и отпразднуй новоселье уже завтра!

Что немаловажно, за готовую отделку квартиры вы заплатите намного меньше, чем если бы вы делали ремонт самостоятельно. Отделка под ключ с использованием качественных материалов вас обязательно приятно порадует.

Мы понимаем, что покупка новой квартиры – это ответственный шаг, и вы хотите быть уверены в своем выборе. Именно поэтому мы предлагаем вам записаться на индивидуальный показ заинтересовавших вас вариантов. Приезжайте в ЖК «Скандинавия», оцените планировку и внутреннюю отделку квартир.

Присоединяйтесь к дружным семьям «скандинавов»!

Записаться на индивидуальный показ можно в офисе продаж на пр. Первомайском, 9 или по телефонам: (8142) 76-20-10 или 76-34-52.

Обращаем ваше внимание, что количество квартир с отделкой под ключ ограничено.