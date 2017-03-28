Компьютерные курсы для пенсионеров прошли в РАНХиГС

В течение двух недель в Карельском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России проходили учебные занятия очередной группы слушателей из числа неработающих пенсионеров на курсах по основам компьютерной грамотности и навыкам работы в Интернете. Социальный проект «Университет третьего возраста», в рамках которого проводилось обучение, открыт в академии в 2004 году.

Программа обучения включает основы работы на персональном компьютере, в интернете, возможности социальных сетей. Курсы завершились вручением участникам 24 марта сертификатов РАНХиГС о прохождении обучения.