Компания «Век» объявила о старте продаж квартир в доме № 8 ЖК «Каскад»

Строительная компания «Век» запускает продажи квартир в строящемся доме № 8 жилого комплекса «Каскад». Вы получаете особенные бонусы:

Видовые квартиры. Обзор на лесной массив и речку.

Выбор разнообразных планировок просторных 3- и 4-комнатных квартир. Отличный вариант для большой семьи.

Ещё более продуманные планировки 1- и 2-комнатных квартир. Не нужно думать, как расставить мебель, для вас уже готов проект!

Отсутствие коммерческих помещений на первых этажах. Ещё тише, ещё комфортнее!

А также традиционные преимущества самого комплекса, среди которых:

удаленность от городского шума и близость к основным объектам инфраструктуры Древлянки;

просторные благоустроенные дворы;

расширенная парковочная зона;

зеленая территория и соседство с лесным массивом;

очень низкие коммунальные платежи – экономия 50%;

горячая вода 365 дней, гибкий отопительный сезон.

«Фитнес рядом с домом» — комплекс тренажеров на различные группы мышц прямо во дворе. Непосредственная близость прогулочных зон вдоль речки.

ЖК «Каскад» ЖК «Каскад»

Дом № 8, так же как и остальные дома в ЖК «Каскад», возводится по монолитной технологии. Уже отстроено 5 этажей. По плану дом должен быть построен к июлю 2019 года, но он явно будет сдан раньше. Это уже стало хорошей «вековской» традицией: все дома в новом комплексе сдаются досрочно! Красивый фасад дома, над которым трудились именитые архитекторы Карелии, гармонично впишется в ансамбль новостройки, порадует вас яркими цветами и необычными решениями. Природный газ уже доказал свою эффективность на других домах комплекса, обеспечивая жителей горячей водой круглый год, и гибким отопительным сезоном. Вы решаете, когда включать, а когда отключать отопление в доме.

Отметим, что рядом с домом будут построена игровая площадка для детей и спортивные комплексы. На территории новостройки уже обустроены спортивные тренажеры на различные группы мышц, футбольное поле, велодорожка и прогулочная территория, ландшафтный дизайн – вы легко найдете для себя занятие и приятно проведет время, не выезжая за пределы ЖК «Каскад».

В шаговой доступности всё необходимое: школы, детские сады, аптеки, магазины, салон красоты и фитнес-клуб. В 10 минутах ходьбы – ТРЦ «Лотос Plaza» и гипермаркет «Сигма».

На старте продаж у вас есть уникальная возможность – выбрать из большого перечня планировок квартиру, идеально подходящую именно вам! А первых 20 покупателей ждут скидки/подарки! Бронируйте квартиру бесплатно прямо сейчас на сайте и записывайтесь на индивидуальный показ по тел. 33-00-43.

Застройщик ОАО «Строительная компания «Век». Проектная декларация на сайте vek-kvartira.ru.