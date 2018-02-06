Компания «КСМ» объявила о фотоконкурсе с призами

В этом году компания «КСМ» отмечает своё 55-летие. К предстоящему юбилею готовится большой фотоальбом, в котором будут собраны фотографии многих объектов, построенных компанией за эти годы. У жителей Карелии появилась возможность принять непосредственное участие в создании такой книги.

5 февраля стартовал Конкурс на лучшее фото объекта «КСМ». Создать свой творческий фотошедевр смогут все желающие. Лучшие работы можно будет увидеть на страницах юбилейного фотоальбома, а также на сайте компании.

Для того, чтобы принять участие в Конкурсе необходимо:

— Сделать фото объекта, построенного компанией «КСМ» (портфолио компании смотрите на сайте kcm.onego.ru в разделе «Объекты»). Приветствуется оригинальность, креативность, художественный взгляд.

— Прислать материалы в форматe jpeg, tif по адресу konkurs@kcm.onego.ru. Размер файла – не более 4 Мб.

— В каждой конкурсной заявке должны быть указаны ваши ФИО, возраст (для конкурсантов до 14 лет), контактный телефон и адрес электронной почты.

— Один автор может представить на Конкурс неограниченное количество фото.

Конкурс продлится до 15 марта 2018 года. Итоги будут подведены 20 марта 2018 года и опубликованы на сайтах kcm.onego.ru и kcm-kvartira.ru.

Победителю Конкурса будет вручен ценный приз – планшет, а активные и креативные участники получат приятные подарки от компании «КСМ».