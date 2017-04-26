Комбинат благоустройства Петрозаводска приглашает на ярмарку рассады

Городской комбинат благоустройства предлагает рассаду кабачка «Грей Цукини», белокочанной капусты «Валентина» и «Казачок», цветной капусты «Гарантия», огурцов «Конкурент», «Парижский корнишон», «Либелла», перца сладкого «Ласточка», «Калифорнийское чудо», «Викинг», «Асти», томатов «Белый налив», «Северная малютка», «Сибирский скороспелый», «Ранний», «Ямал», «Северный румянец», «Челнок», «Москвич», «Микро Том», «Розовый сувенир», «Де-Барао черный», «Оранжевая королева», «Директор», «Райское наслаждение».

А рассада цветов тоже на любой вкус: астра, агератум, антирринум, бегония, виола, лобелия и другие. Например, петунии ампельные 15 сортов.

Наш совет – приобретайте рассаду ее у надежного продавца и в одном месте, где всегда большой выбор. И этот продавец — Городской комбинат благоустройства.

Купить рассаду можно на ярмарке-продаже, которая начнется 15 мая. Адрес: улица Плеханова, 2. Телефоны: 72-00-21, 72-00-14, 28-55-00.