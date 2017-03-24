Карельский филиал РАНХиГС занял 2-е место в суперфинале Global Management Challenge

Business Battle – всероссийский чемпионат по управлению бизнесом, в котором участвуют лучшие студенческие команды и команды профессионалов (преподавателей и сотрудников) всей филиальной сети Президентской академии. В основе чемпионата находится компьютерный бизнес-симулятор, который моделирует деятельность производственной компании. Участники чемпионата на время становятся топ-менеджерами виртуальных компаний. Задача участников — управлять виртуальными производственным и компаниями, принимая управленческие решения в следующих сферах: разработка и реализация стратегии, НИОКР, персонал, производство, финансы и маркетинг.

Business Battle является субчемпионатом Global Management Challenge – крупнейшего в мире первенства по стратегическому менеджменту. Российский этап Global Management Challenge состоит из ряда региональных этапов, Открытого национального этапа и субчемпионата Business Battle. Ежегодно с октября по март команды проходят ряд отборочных этапов, чтобы иметь возможность принять участие в финальной части чемпионата. В сезоне 2016-2017 в чемпионате Global Management Challenge приняло участие более 5000 студенческих и профессиональных команд.

В финале субчемпионата Business Battle принимали участие 16 лучших управленческих команд из 6 регионов нашей страны: Республики Карелия, Ставропольского края, Нижегородской, Ростовской, Тульской, Калининградской областей.

В финале профессиональной лиги команда Карельского филиала РАНХиГС заняла 4-е место. В составе команды — сотрудники филиала Ольга Долгалева, Елена Ишутина и студент филиала, победитель студенческой лиги сезона 2015-16 гг. Михаил Вишнивецкий.

В финале студенческой лиги команда Карельского филиала РАНХиГС заняла 2-е место, что дало право участвовать в Национальном суперфинале Global Management Challenge. Состав команды: Параничева Анастасия, Боярченко Полина, Денискова Анастасия – студенты 3-го курса отделения «Государственное и муниципальное управление».

17 марта в суперфинале Global Management Challenge команда Карельского филиала РАНХиГС занимает 2-е место среди восьми студенческих управленческих команд GMC в России (1-е место в чемпионате заняла команда Самарского государственного университета, 3-е – команда Вятского ГУ, 4-е место – сборная команда Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики, СПбГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова).