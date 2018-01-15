Карельский филиал РАНХиГС организует конференцию «Управление: история, наука, культура»

18-19 апреля в Карельском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ состоится 22-я ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Управление: история, наука, культура», посвященная 315-летию Петрозаводска. В программе конференции – пленарное заседание и работа секций по следующим направлениям: «История Российского государства», «Политические институты и процессы», «Государственное и муниципальное управление», «Финансово-экономические проблемы управления»», «Вопросы современного права», «Психология и социология управления», «Management. Law. Economics» (на иностранных языках).

К участию в конференции приглашаются учащиеся старших классов, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, аспиранты.

Более подробная информация о конференции размещена на сайте Карельского филиала РАНХиГС в анонсах мероприятий.