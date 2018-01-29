Карельские студенты примут участие в Зимней школе Президентской академии

Участниками «Зимней школы» будут и студенты очного отделения Карельского филиала РАНХиГС – участники олимпиады и бизнес-проектов Академии и Агентства стратегических инициатив.

Зимняя школа будет посвящена направлениям «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление». Перед участниками выступят ректор РАНХиГС Владимир Мау, сотрудники Академии и представители государственных органов. В рамках программы Зимней школы запланировано посещение органов государственной власти и встречи с лидерами бизнеса.

Около 10 тысяч человек успешно прошли отборочный онлайн-этап по 27 направлениям олимпиады студентов «Я – профессионал». Они получили право принять участие в заключительном очном этапе и подать заявки на Зимние школы. Всего на олимпиаду поступило почти 295 тысяч заявок из 46 стран мира.

Одна из ключевых задач школы в РАНХиГС – предоставить студентам возможности увидеть будущее профессий в области менеджмента и государственного и муниципального управления. Они узнают о важнейших и самых актуальных трендах выбранных профессий.

В рамках Зимней школы по направлению «Менеджмент» будут рассмотрены современные тренды развития. Наибольшее внимание будет уделено управлению по ценностям, эмоциональному интеллекту, управлению в среде VUCA и менеджменту в условиях хаоса. Эксперты в сфере менеджмента проведут тренинги по командообразованию, эффективным коммуникациям, управлению конфликтами, идентификации психотипов личности, а также использованию современных инструментов, помогающих открыть собственный бизнес.

Участники Зимней школы по направлению «Государственное и муниципальное управление» сформируют образ будущего государства или государства будущего. Человечество входит в новую эпоху, что определяет необходимость поиска нового понимания государства, его целей, места и роли в жизни стран. Известные специалисты в области государственного и муниципального управления расскажут про различные точки зрения на развитие государства и его контекстов. В рамках программы будет проведена форсайт-сессия на тему «Государство будущего», результаты которой будут опубликованы в журнале «Государственная служба».

1 февраля для участников Зимней школы Президентской академии состоится особая групповая деловая игра на основе бизнес-симулятора «Битва менеджеров». Студенты сойдутся в управленческих поединках. Они возглавят виртуальные компании и в условиях конкуренции друг с другом попытаются выйти на мировые рынки. Для каждого студента участие в бизнес-симуляторе – это возможность продемонстрировать и развить свои управленческие компетенции и навыки в сферах маркетинга, производства, кадров, финансов и логистики, а также проверить свои способности. По результатам состязаний жюри выберет лучших студентов, которые и станут победителями.

Среди главных спикеров Зимней школы в РАНХиГС будут ректор РАНХиГС Владимир Мау, проректор академии, директор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования Сергей Мясоедов; директор Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц; генеральный директор – председатель правления АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман.