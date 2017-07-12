Карельские студенты получили дипломы с отличием Президентской академии в Москве

Владимир Мау поприветствовал всех собравшихся на церемонии и поздравил выпускников от себя лично и от всей Академии: «Вы поступили в РАНХиГС и дошли до выпуска, поэтому относитесь к лучшим». Ректор пожелал молодым специалистам продолжить обучение в вузе на других программах по принципу непрерывного образования, а также пригласил на встречи с преподавателями в дальнейшем.

Академия обеспечивает не только хорошее фундаментальное, но и прикладное образование. Выпускники РАНХиГС обладают управленческими компетенциями на высоком уровне. «Нам очень важно, чтобы у вас была успешная управленческая карьера, – обратился Владимир Мау к собравшимся. – В то же время необходимо понимать, что быстро меняются не только предметные области, но и системы управления. В современном мире заметно реальное влияние технологий на управленческий процесс».

Именно от применяемых управленческих технологий зависит эффективность государства. Поэтому необходимы новые образовательные программы. «С учетом тех задач, которые ставит перед нами Правительство РФ и президент РФ по качественным видам управленческого образования, особенно образования госслужащих, мы приступили к разработке программ для подготовки специалистов в сфере блокчейн, – сообщил ректор РАНХиГС. – Это важнейшая технология, которая будет играть ключевую роль через 10–15 лет в государственном управлении и направлена на повышение эффективности государства».

Затем на торжественной церемонии дипломы с отличием получили 514 студентов, успешно завершивших обучение в филиалах РАНХиГС (70 человек) и в Московском кампусе вуза (444 человека). Среди них – студенты из Карелии Елизавета Пугачева и Ирина Дмитриева, завершившие обучение по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» по очной форме и достигшие высоких результатов в учебе.

В этом году красные дипломы также были вручены более 1300 студентам филиалов нашей Академии по всей стране. РАНХиГС проводит обучение в 58 филиалах, расположенных в 49 субъектах Российской Федерации.