Информация о работе Военного следственного отдела

301-й военный следственный отдел СК России по Западному военному округу информирует, что он расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 34. Сообщения о преступлениях в этом следственном отделе принимаются круглосуточно по «телефону доверия» (8-812) 786-42-35. Этот же номер используется круглосуточно в качестве телефонной линии «ребенок в опасности».

В г. Петрозаводске следственное отделение 301-го военного следственного отдела расположено по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 5; сообщения о преступлениях принимаются круглосуточно по «телефону доверия» (8-814-2) 79-73-60.

В г. Пскове следственное отделение 301-го военного следственного отдела расположено по адресу: г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 77; сообщения о преступлениях принимаются круглосуточно по «телефону доверия» (8-811-2) 69-82-36.

В г. Санкт-Петербурге руководитель отдела полковник юстиции Антонов И.А. принимает граждан по понедельникам и вторникам, а его заместитель майор юстиции Сыдорук В.И. – со среды по пятницу в рабочее время с 9 до 18 часов.

В г. Петрозаводске заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Лысенко А.В. принимает граждан ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 часов, а дежурный следователь – круглосуточно.

В г. Пскове заместитель руководителя отдела майор юстиции Шелпаков М.П. принимает граждан ежедневно в рабочие дни с 9 до 18 часов, а дежурный следователь – круглосуточно.

В полномочия 301-го военного следственного отдела входит исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве о преступлениях, совершенных военнослужащими Пограничной службы ФСБ России на территории г. Санкт-Петербурга , Ленинградской, Псковской областей и Республики Карелия, а также о преступлениях, совершенных военнослужащими некоторых воинских частях Минобороны РФ, расположенных на территории указанных четырех субъектов РФ.