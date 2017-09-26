Бесплатные курсы для предпринимателей пройдут в РАНХиГС

Карельский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ набирает молодых предпринимателей на бесплатное обучение по программе «Актуальные вопросы открытия и ведения бизнеса». Количество мест — 10.

Обучение организовано в рамках ведомственной целевой программы администрации Петрозаводска «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 2017-2019 годы». Прохождение обучения – одно из условий получения субсидии мэрии на создание собственного дела.

Категория обучаемых: индивидуальные предприниматели или руководители юридического лица, состоящие на учете в налоговом органе и действующие на территории Петрозаводска менее одного года.

Сроки обучения: 2-13 октября 2017 года. Место обучения: Карельский филиал РАНХиГС (Петрозаводск, улица Чапаева, 6-а).

Чтобы попасть в группу, нужно подать заявку до 28 сентября 2017 года в мэрию (по телефону 71-35-95 или по электронной почте: irina.studentsova@petrozavodsk-mo.ru) или в РАНХиГС (по телефону 33-06-08 или по электронной почте dpo@krl.ranepa.ru).