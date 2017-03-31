За калиткой: жингялов хац

В Армении любят зелень. В традиционный «зеленый хлеб» добавляют 20 трав, в том числе крапиву и свекольную ботву. Мы готовим лайт-версию: ограничимся щавелем, шпинатом и укропом-петрушкой, все же не сезон.

Ирэн Парсамян родилась в Армении. Когда ей было три года, родители Ирэн перебралась в Петрозаводск. Армянская кухня на семейном столе — до сих пор частый гость.

Шашлык — дело не женское, так что готовим традиционную закуску — жингялов хац.

За калиткой: жингелов хац

ЖИНГЯЛОВ ХАЦ

  • Петрушка (1)
  • Укроп (2)
  • Зелёный лук  (3)
  • Кинза  (4)
  • Салат  (5)
  • Шпинат  (6)
  • Щавель  (7)
  • Лук репчатый  (8)
  • Мука  (9)
  • Мацони  (10)
  • Вода  (11)
  • Растительное масло (12) 

Начинаем с теста: самого обыкновенного, если не учитывать мацони. Белая мука, вода, соль, немножко перца. Мацони Ирэн делала сама:

— Те мацони и кефир, которые в магазинах продаются, немного не то. Мацони должен быть кисловатым, а магазинный кефир очень сладкий и жидкий. Нам нужен другой консистенции.

За калиткой: жингелов хац

Замешиваем тесто. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

Оставляем тесто на 20 минут, ему нужно постоять. И приступаем к начинке. Жингялов хац считается быстрым блюдом: если под рукой есть тесто и зелень, сделать его можно за полчаса.

— Жингялов хац переводится как зеленый хлеб. В оригинальном рецепте 20 трав, перечислять все не буду, даже я язык сломаю. В сезон добавляют даже крапиву и свекольную ботву.

Режем укроп, петрушку, кинзу и лук. Шпинат и щавель мы берем мороженые — не по канону, но найти в Петрозаводске другой в это время года сложно. А щавель должен быть обязательно, он придает блюду кислинку.

За калиткой: жингелов хац

Зелени должно быть много. Очень много. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

За калиткой: жингелов хац

Режем салат. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

За калиткой: жингелов хац

Шпинат у нас только мороженый. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

Добавляем полголовки репчатого лука и заправляем будущую начинку растительным маслом.

Тесто доводим до нужной консистенции — чтобы было не слишком тугое. Его нужно раскатать тонко и наполнить начинкой. Заворачиваем, как пельмени, и проходимся скалкой.

За калиткой: жингелов хац

Еще раз: много зелени! Фото: «Республика» / Николай Смирнов

За калиткой: жингелов хац

Закатываем. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

— Жингялов хац не выпекают, а жарят на сковороде с небольшим добавлением масла или на раскаленном камне, — рассказывает Ирэн. — Очень низкокалорийная штука получается. Масла совсем немного и в начинке, и при обжарке.

За калиткой: жингелов хац

Обжариваем. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

С каждой стороны обжариваем по две минуты. Готово!

За калиткой: жингялов хац

Жингялов хац. Фото: «Республика» / Николай Смирнов

 

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Алиса Агранович
Алиса Агранович
журналист
История подвиги: Петрозаводск изначальный