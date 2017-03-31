За калиткой: жингялов хац

Ирэн Парсамян родилась в Армении. Когда ей было три года, родители Ирэн перебралась в Петрозаводск. Армянская кухня на семейном столе — до сих пор частый гость.

Шашлык — дело не женское, так что готовим традиционную закуску — жингялов хац.

ЖИНГЯЛОВ ХАЦ Петрушка (1)

Укроп (2)

Зелёный лук (3)

Кинза (4)

Салат (5)

Шпинат (6)

Щавель (7)

Лук репчатый (8)

Мука (9)

Мацони (10)

Вода (11)

Растительное масло (12)

Начинаем с теста: самого обыкновенного, если не учитывать мацони. Белая мука, вода, соль, немножко перца. Мацони Ирэн делала сама:

— Те мацони и кефир, которые в магазинах продаются, немного не то. Мацони должен быть кисловатым, а магазинный кефир очень сладкий и жидкий. Нам нужен другой консистенции.

Оставляем тесто на 20 минут, ему нужно постоять. И приступаем к начинке. Жингялов хац считается быстрым блюдом: если под рукой есть тесто и зелень, сделать его можно за полчаса.

— Жингялов хац переводится как зеленый хлеб. В оригинальном рецепте 20 трав, перечислять все не буду, даже я язык сломаю. В сезон добавляют даже крапиву и свекольную ботву.

Режем укроп, петрушку, кинзу и лук. Шпинат и щавель мы берем мороженые — не по канону, но найти в Петрозаводске другой в это время года сложно. А щавель должен быть обязательно, он придает блюду кислинку.

Добавляем полголовки репчатого лука и заправляем будущую начинку растительным маслом.

Тесто доводим до нужной консистенции — чтобы было не слишком тугое. Его нужно раскатать тонко и наполнить начинкой. Заворачиваем, как пельмени, и проходимся скалкой.

— Жингялов хац не выпекают, а жарят на сковороде с небольшим добавлением масла или на раскаленном камне, — рассказывает Ирэн. — Очень низкокалорийная штука получается. Масла совсем немного и в начинке, и при обжарке.

С каждой стороны обжариваем по две минуты. Готово!