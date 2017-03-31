За калиткой: жингялов хац

Ирэн Парсамян родилась в Армении. Когда ей было три года, родители Ирэн перебралась в Петрозаводск. Армянская кухня на семейном столе — до сих пор частый гость.
Шашлык — дело не женское, так что готовим традиционную закуску — жингялов хац.
ЖИНГЯЛОВ ХАЦ
- Петрушка (1)
- Укроп (2)
- Зелёный лук (3)
- Кинза (4)
- Салат (5)
- Шпинат (6)
- Щавель (7)
- Лук репчатый (8)
- Мука (9)
- Мацони (10)
- Вода (11)
- Растительное масло (12)
Начинаем с теста: самого обыкновенного, если не учитывать мацони. Белая мука, вода, соль, немножко перца. Мацони Ирэн делала сама:
— Те мацони и кефир, которые в магазинах продаются, немного не то. Мацони должен быть кисловатым, а магазинный кефир очень сладкий и жидкий. Нам нужен другой консистенции.
Оставляем тесто на 20 минут, ему нужно постоять. И приступаем к начинке. Жингялов хац считается быстрым блюдом: если под рукой есть тесто и зелень, сделать его можно за полчаса.
— Жингялов хац переводится как зеленый хлеб. В оригинальном рецепте 20 трав, перечислять все не буду, даже я язык сломаю. В сезон добавляют даже крапиву и свекольную ботву.
Режем укроп, петрушку, кинзу и лук. Шпинат и щавель мы берем мороженые — не по канону, но найти в Петрозаводске другой в это время года сложно. А щавель должен быть обязательно, он придает блюду кислинку.
Добавляем полголовки репчатого лука и заправляем будущую начинку растительным маслом.
Тесто доводим до нужной консистенции — чтобы было не слишком тугое. Его нужно раскатать тонко и наполнить начинкой. Заворачиваем, как пельмени, и проходимся скалкой.
— Жингялов хац не выпекают, а жарят на сковороде с небольшим добавлением масла или на раскаленном камне, — рассказывает Ирэн. — Очень низкокалорийная штука получается. Масла совсем немного и в начинке, и при обжарке.
С каждой стороны обжариваем по две минуты. Готово!