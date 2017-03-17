За калиткой: с постом приятным!

Готовить постное блюдо мы сегодня будем с Виталием Болотовым — представителем православной молодежи Карелии. Запеченный картофель с тыквой – блюдо и на вид, и на вкус (поверьте) прекрасное.

С ПОСТОМ ПРИЯТНЫМ! зелень 3 томата хмели-сунели черный молотый перец 500 г картофеля 500 г тыквы

Виталий начинает с тыквы – режет, вынимает косточки и чистит от кожуры.

– Тыкву я люблю давно: с ней получаются отличные пироги. Но сегодня мы сделаем нечто более универсальное: запеченный картофель с тыквой можно есть как самостоятельное блюдо, а можно использовать как гарнир.

Виталий по образованию инженер-энергетик. Готовить умеет и вообще уверен, что инженер должен все уметь.

Чистим и режем картофель. Его в этом блюде должно быть столько же, сколь тыквы.

Вынимаем семечки. Фото: Леонид Николаев Чистим от кожуры. Фото: Леонид Николаев Чистим картофель. Фото: Леонид Николаев

– Куски тыквы должны быть в два раза крупнее, чем куски картофеля, потому что она готовится быстрее, – рассказывает Виталий и складывает нарезанные ингредиенты в кастрюлю. Туда же он добавляет растительное масло, соль, хмели-сунели и черный молотый перец. Закрывает кастрюлю крышкой, встряхивает.

Теперь режем помидоры. Если тыквы и картофеля по килограмму, томатов понадобится граммов 300-400. Но есть особенность:

– Если помидоры слишком сочные, лучше их положить поменьше. Иначе влаги будет слишком много – блюдо не запечется, а сварится.

Добавляем томаты в кастрюлю – перемешиваем уже ложкой. Теперь выкладываем овощи на противень — и в духовку. Температура 190-200 градусов, время — около часа. Но Виталий советует проверять готовность ножом или вилкой. Мягко? Можно доставать.

Добавляем масло. Фото: Леонид Николаев И специи. Фото: Леонид Николаев Перемешиваем. Фото: Леонид Николаев В духовку – примерно на час. Фото: Леонид Николаев Проверяем готовность. Фото: Леонид Николаев

– Пост для меня – это испытание. Попытка узнать, чего я стою, могу ли я отказаться хотя бы от мяса, – говорит Виталий.

И достает блюдо из духовки. Посыпает нарезанной зеленью — готово.

«Братья и сестры, ангелы к столу».