За калиткой: кофта с рисом

В Иордании поесть любят. Кофта, например, из мяса – подается с рисом. Но рис в нашем случае не просто гарнир: его едят с курицей. Самое сложное в рецептах – приправы, их на российском рынке найти сложно.

КОФТА С РИСОМ 1. 700 г говяжьего фарша

2. 6 куриных ножек

3. 500 г длиннозерного риса

4. приправа масала

5. кунжутная паста

6. томатная паста

7. сметана

8. лимон

9. луковица

10. чеснок

11. петрушка

12. огурец

Будда Али – иорданец. Он уже несколько лет живет в Петрозаводске, учится в ПетрГУ на экономическом факультете, в магистратуре Кроме того, Будда – куратор всех иорданских студентов в нашем университете. Всего их – 110.

В самом начале Будда заливает рис кипятком – он должен настояться в течение 30-40 минут. А после очень мелко нарезает петрушку и лук. Желательно – до кашеобразного состояния. Лучше, конечно, использовать блендер.

После этого нарезанный уже ломтиками лук обжариваем в кастрюле вместе с приправой масала и солью, добавляем куриные ножки. Жарим минут пять и заливаем водой. Варим, пока не приготовится курица. Не забываем соль и лавровый лист.

– Главное в арабской кухне – приправы. Вот масала, – Будда показывает на большую банку с иностранными надписями, – привез из Иордании. В России такую найти очень сложно. В Петрозаводске – вообще никак.

Будда Али. Фото: Николай Смирнов Нарезаем очень мелко. Фото: Николай Смирнов Обжариваем лук. Фото: Николай Смирнов

Пока варится курица, Будда приступает к кофте. Тщательно перемешивает говяжий фарш с мелконарезанными луком, петрушкой и чесноком. Добавляет соль и, конечно же, приправу масала.

– Едят у меня на родине очень много, не так, как в России. И кстати, готовка в Иордании – исключительно женское дело. На тысячу процентов. Мужчины если и стоят на кухне, то только до женитьбы. У вас – не так, – рассказывает Будда.

Будущую кофту укладываем на противень. Перед этим его нужно обильно смазать растительным маслом. Будда рекомендует: если есть бараний жир – лучше смазать им. Противень помещаем в разогретую до 250 градусов духовку. Ждем минут 15.

Фото: Николай Смирнов Фото: Николай Смирнов Фото: Николай Смирнов

Проверяем курицу. Не готова – прекрасно: самое время добавить томатную пасту. Две-три столовые ложки – чтобы рис стал красным.

Пока противень в духовке, Будда делает соус: без него кофта не кофта. Сметана, чеснок, кунжутная паста, лимонный сок и вода. Воды немного: она для того, чтобы соус не был густым. Замешивать можно и ложкой, но лучше – миксером.

Кунжутную пасту, к слову, Будда тоже привез из Иордании. В России она – редкость.

Курица приготовилась. Ее мы выкладываем на тарелку и убираем – нам пока что нужен бульон. В нем мы будем варить рис.

Кунжутная паста. Фото: Николай Смирнов .Приправа масала Фото: Николай Смирнов Для лимооного сока. Фото: Николай Смирнов Убираем курицу. Фото: Николай Смирнов Рис варим в курином бульоне. Фото: Николай Смирнов

15 минут прошло – время вспомнить о кофте. Будда достает противень, поливает блюдо соусом и убирает обратно. Соус должен немного «застыть». Минут пять ему хватит.

Пока кофта томится, Будда делает еще один соус – для куриных ножек. Все просто: сметана, соль и тертый огурец. Освежает.

Теперь – только сервировка.

«Республика» благодарит кулинарную студию МИКС и Татьяну Шевнину за гостеприимство.