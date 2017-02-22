За калиткой: горошница

Четыре года Юлия Андреева проводит в Карелии фестиваль «Солнцеворот», но этого ей показалось мало. Она решила, что жителям и гостям Петрозаводска нужна вкусная и доступная национальная кухня, и открыла этнокафе.

— Гости приходят к нам и спрашивают: «Чем вы нас можете удивить? Гороховой кашей? Разве это можно есть?»

Как оказалось, можно. И даже очень вкусно.

Горошница (1) горох (2) лук (3) морковь (4) сливочное масло (5) сливки (6) растительное масло (7) зеленый лук (8) хлеб для гренок

Чтобы горох варился побыстрее, его предварительно надо запарить в кипятке. Чем дольше, тем лучше. Мы взяли целиковый горох, но можно использовать и половинки — процесс готовки займет меньше времени.

Отправляем горох на плиту (мы варили около часа). Не забыть посолить!

— Если вы любите кашу более жидкую, развариваем дольше в большом количестве воды, — говорит Юлия. — Если более густую – варим меньше. Толкушкой потом можно размять горох, если потребуется.

Горошницу можно приготовить и с мясом, но мы выбрали сливочно-овощной вариант. Мелко режем лук, натираем морковь (количество — по вкусу) и пока откладываем в сторону.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Займемся гренками. Кубиками нарезаем ржаной хлеб (если он будет чуть черствый — очень хорошо). Посыпаем солью, любимыми специями и — в разогретую духовку минут на 10-15, чтобы подсохли и подрумянились.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Морковь и лук жарим на растительном масле. Когда овощи достаточно прожарятся, добавляем сливки (можно не жалеть, тогда вкус будет более сливочным). Вспоминаем про гренки.

За это время каша должна достаточно развариться. Добавляем в кастрюлю поджарку, сливочное масло. Раскладывать по горшочкам необязательно, но так гораздо симпатичнее. Отправляем в духовку потомиться минут 10.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Украшаем горошницу зеленым луком. Едим большой ложкой.

Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов Фото: «Республика»/Николай Смирнов

«Республика» благодарит кулинарную студию МИКС и Татьяну Шевнину за гостеприимство.